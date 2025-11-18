एक्सप्लोरर
'महेश बाबू-पृथ्वीराज जैसे लेजेंड के साथ काम करना बड़ी बात', प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी एक्टर्स संग शेयर की सेल्फी- बोलीं- जय श्री राम
Priyanka Chopra Post:प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली के साथ काम करके बहुत एक्साइटेड हैं. हाल ही में उनकी फिल्म वाराणसी की अनाउंसमेंट हुई है. उन्होंने महेश बाबू-पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटो शेयर की है.
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म वाराणसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 18 Nov 2025 12:18 PM (IST)
'महेश बाबू-पृथ्वीराज जैसे लेजेंड के साथ काम करना बड़ी बात', प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी एक्टर्स संग शेयर की सेल्फी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
