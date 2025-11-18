हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'महेश बाबू-पृथ्वीराज जैसे लेजेंड के साथ काम करना बड़ी बात', प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी एक्टर्स संग शेयर की सेल्फी- बोलीं- जय श्री राम

'महेश बाबू-पृथ्वीराज जैसे लेजेंड के साथ काम करना बड़ी बात', प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी एक्टर्स संग शेयर की सेल्फी- बोलीं- जय श्री राम

Priyanka Chopra Post:प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली के साथ काम करके बहुत एक्साइटेड हैं. हाल ही में उनकी फिल्म वाराणसी की अनाउंसमेंट हुई है. उन्होंने महेश बाबू-पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Priyanka Chopra Post:प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली के साथ काम करके बहुत एक्साइटेड हैं. हाल ही में उनकी फिल्म वाराणसी की अनाउंसमेंट हुई है. उन्होंने महेश बाबू-पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटो शेयर की है.

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म वाराणसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटोज शेयर की हैं.

प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.
प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.
प्रियंका की इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है और इसे लेकर काफी बज बना हुआ है.
प्रियंका की इस फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है और इसे लेकर काफी बज बना हुआ है.
वाराणसी को एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में प्रियंका के साथ महेश बाबू-पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे.
वाराणसी को एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में प्रियंका के साथ महेश बाबू-पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे.
प्रियंका ने सोशल मीडिया पर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटोज शेयर की है और दोनों की तारीफ की है.
प्रियंका ने सोशल मीडिया पर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फोटोज शेयर की है और दोनों की तारीफ की है.
प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री में काम करने वाले इन दो लेजेंड लोगों के साथ आना और राजामौली के साथ काम करना बड़ी बात है. इसके अलावा, हम अपनी फिल्म का रिलीज से लगभग एक साल पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन कर रहे हैं. दोनों का रिएक्शन और उत्सुकता देखना रोमांचक है. भगवान ने चाहा तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. जय श्री राम.
प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री में काम करने वाले इन दो लेजेंड लोगों के साथ आना और राजामौली के साथ काम करना बड़ी बात है. इसके अलावा, हम अपनी फिल्म का रिलीज से लगभग एक साल पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन कर रहे हैं. दोनों का रिएक्शन और उत्सुकता देखना रोमांचक है. भगवान ने चाहा तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. जय श्री राम.
हाल ही में इस फिल्म की अनाउंसमेंट का बहुत बड़ा इवेंट हुआ है. इस इवेंट में प्रियंका व्हाइट कलर के लहंगे में नजर आईं थीं.
हाल ही में इस फिल्म की अनाउंसमेंट का बहुत बड़ा इवेंट हुआ है. इस इवेंट में प्रियंका व्हाइट कलर के लहंगे में नजर आईं थीं.
प्रियंका ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया था. हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है.
प्रियंका ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया था. हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है.
Published at : 18 Nov 2025 12:18 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

