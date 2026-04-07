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कच्ची कैरी का लिया स्वाद, बिकिनी में दिए कातिलाना पोज, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने मस्ती भरे संडे की झलक
Priyanka Chopra Post: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस बिकनी पहने पूल में एंजॉय करती नजर आई. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू के साथ नजर आने वाली हैं और वो इन दिनों हैदराबाद में शूटिंग में बिजी है. काम के साथ साथ एक्ट्रेस अपने पर्सनल टाइम को भी अच्छे से एंजॉय करती नजर आती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इस संडे की कुछ झलक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 02:40 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra VARANASI
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