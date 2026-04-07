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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकच्ची कैरी का लिया स्वाद, बिकिनी में दिए कातिलाना पोज, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने मस्ती भरे संडे की झलक

कच्ची कैरी का लिया स्वाद, बिकिनी में दिए कातिलाना पोज, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने मस्ती भरे संडे की झलक

Priyanka Chopra Post: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस बिकनी पहने पूल में एंजॉय करती नजर आई. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Apr 2026 02:40 PM (IST)
Priyanka Chopra Post: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस बिकनी पहने पूल में एंजॉय करती नजर आई. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू के साथ नजर आने वाली हैं और वो इन दिनों हैदराबाद में शूटिंग में बिजी है. काम के साथ साथ एक्ट्रेस अपने पर्सनल टाइम को भी अच्छे से एंजॉय करती नजर आती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इस संडे की कुछ झलक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद में संडे को बड़े ही मस्ती के साथ एंजॉय किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद में संडे को बड़े ही मस्ती के साथ एंजॉय किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं.
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फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस बिकिनी पहनकर पूल किनारे पोज देते हुई नजर आ रही है. उनका ये लुक इंटरनेट पर छा गया है.
फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस बिकिनी पहनकर पूल किनारे पोज देते हुई नजर आ रही है. उनका ये लुक इंटरनेट पर छा गया है.
Published at : 07 Apr 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra VARANASI

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