पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली

पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली

Priyanka Chopra Diwali Photos:प्रियंका चोपड़ा हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं.उन्होंने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. प्रियंका की बेटी मालती ने अपनी क्यूटनेस से सभी को इंप्रेस कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Priyanka Chopra Diwali Photos:प्रियंका चोपड़ा हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं.उन्होंने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. प्रियंका की बेटी मालती ने अपनी क्यूटनेस से सभी को इंप्रेस कर दिया.

प्रियंका चोपड़ा ने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट की. जिसकी ढेर सारी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में वो सभी के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं.

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा कहीं भी रहें लेकिन वो अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना नहीं भूलती हैं. वो हर साल दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं.
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा कहीं भी रहें लेकिन वो अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना नहीं भूलती हैं. वो हर साल दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं.
प्रियंका ने इस साल भी पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ लक्ष्मी पूजा की.
प्रियंका ने इस साल भी पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ लक्ष्मी पूजा की.
उन्होंने पूजा और दिवाली सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
उन्होंने पूजा और दिवाली सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
प्रियंका के दिवाली सेलिब्रेशन में उनकी मां मधु चोपड़ा भी नजर आईं.
प्रियंका के दिवाली सेलिब्रेशन में उनकी मां मधु चोपड़ा भी नजर आईं.
प्रियंका के छोटे से सेलिब्रेशन में फैमिली के साथ कई दोस्त भी शामिल हुए थे. प्रियंका ने ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
प्रियंका के छोटे से सेलिब्रेशन में फैमिली के साथ कई दोस्त भी शामिल हुए थे. प्रियंका ने ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
सेलिब्रेशन में प्रियंका ने रेड कलर का ड्रेस पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं ऑफ व्हाइट आउटफिट में निक भी काफी हैंडसम लगे.
सेलिब्रेशन में प्रियंका ने रेड कलर का ड्रेस पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं ऑफ व्हाइट आउटफिट में निक भी काफी हैंडसम लगे.
प्रियंका ने ढेर सारी परफेक्ट फैमिली फोटोज भी शेयर की हैं. जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
प्रियंका ने ढेर सारी परफेक्ट फैमिली फोटोज भी शेयर की हैं. जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- थोड़ा सा ये और बहुत कुछ वो. ये दिवाली दिल और प्यार से भरी रही. इस त्योहार को उन लोगों के साथ साझा करना, जिन्होंने इसकी खूबसूरती को नहीं पहचाना, इस साल का सबसे खास पल रहा. ख़ासकर माल्ती के दोस्तों. सभी दिवाली मनाने वालों को शुभकामनाएं. यह नया साल आपके लिए प्यार, खुशी, समृद्धि और खुशियां लेकर आए.
प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- थोड़ा सा ये और बहुत कुछ वो. ये दिवाली दिल और प्यार से भरी रही. इस त्योहार को उन लोगों के साथ साझा करना, जिन्होंने इसकी खूबसूरती को नहीं पहचाना, इस साल का सबसे खास पल रहा. ख़ासकर माल्ती के दोस्तों. सभी दिवाली मनाने वालों को शुभकामनाएं. यह नया साल आपके लिए प्यार, खुशी, समृद्धि और खुशियां लेकर आए.
Published at : 22 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra

Photo Gallery

