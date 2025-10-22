एक्सप्लोरर
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
Priyanka Chopra Diwali Photos:प्रियंका चोपड़ा हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं.उन्होंने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. प्रियंका की बेटी मालती ने अपनी क्यूटनेस से सभी को इंप्रेस कर दिया.
प्रियंका चोपड़ा ने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट की. जिसकी ढेर सारी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में वो सभी के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं.
Published at : 22 Oct 2025 07:58 AM (IST)
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
कभी बैकलेस सूट तो कभी साड़ी में दिखाई पतली कमर, माहिरा शर्मा के दिवाली लुक्स ने उड़ाए होश
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
