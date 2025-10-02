एक्सप्लोरर
डेनिम जैकेट और कैप में प्रियंका चोपड़ा का दिखा कूल लुक, एयरपोर्ट पर स्वैग से दिए पोज
Priyanka Chopra Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मुंबई एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई है. जिसमें एक्ट्रेस डेनिम आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आई.
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची थी. वहीं अब एक्ट्रेस अमेरिका वापिस जा चुकी हैं. पैप्स ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां हमेशा की तरह कूल और स्टाइलिश लुक में दिखी. नीचे देखिए तस्वीरें
Published at : 02 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra Bollywood
