डेनिम जैकेट और कैप में प्रियंका चोपड़ा का दिखा कूल लुक, एयरपोर्ट पर स्वैग से दिए पोज

डेनिम जैकेट और कैप में प्रियंका चोपड़ा का दिखा कूल लुक, एयरपोर्ट पर स्वैग से दिए पोज

Priyanka Chopra Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मुंबई एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई है. जिसमें एक्ट्रेस डेनिम आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Priyanka Chopra Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मुंबई एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई है. जिसमें एक्ट्रेस डेनिम आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आई.

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची थी. वहीं अब एक्ट्रेस अमेरिका वापिस जा चुकी हैं. पैप्स ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां हमेशा की तरह कूल और स्टाइलिश लुक में दिखी. नीचे देखिए तस्वीरें

1/7
प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां पर पैप्स ने उन्हें हाल ही में स्पॉट किया था.
प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां पर पैप्स ने उन्हें हाल ही में स्पॉट किया था.
2/7
दरअसल एक्ट्रेस दो दिन पहले एक इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची थी. यहां उन्होंने दुर्गा पूजा में भी हिस्सा लिया.
दरअसल एक्ट्रेस दो दिन पहले एक इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची थी. यहां उन्होंने दुर्गा पूजा में भी हिस्सा लिया.
3/7
वहीं बीती रात एक्ट्रेस बुल्गारी के इवेंट में पहुंची थी. जहां वो व्हाइट आउटफिट में अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी.
वहीं बीती रात एक्ट्रेस बुल्गारी के इवेंट में पहुंची थी. जहां वो व्हाइट आउटफिट में अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी.
4/7
इवेंट खत्म होने के बाद अब प्रियंका अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है. एयरपोर्ट पर वो डेनिम आउटफिट में दिखी.
इवेंट खत्म होने के बाद अब प्रियंका अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है. एयरपोर्ट पर वो डेनिम आउटफिट में दिखी.
5/7
एक्ट्रेस ने ब्लू जींस के साथ मैचिंग डेनिम जैकेट और सिर पर कैप लगाकर अपना लुक पूरा किया. प्रियंका ने एयरपोर्ट पर मीडिया को बाय भी बोला.
एक्ट्रेस ने ब्लू जींस के साथ मैचिंग डेनिम जैकेट और सिर पर कैप लगाकर अपना लुक पूरा किया. प्रियंका ने एयरपोर्ट पर मीडिया को बाय भी बोला.
6/7
प्रियंका ने अपनी मुंबई ट्रिप पर खूब मस्ती की और अपना फेवरेट इंडियन फूड भी एंजॉय किया. इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई थी.
प्रियंका ने अपनी मुंबई ट्रिप पर खूब मस्ती की और अपना फेवरेट इंडियन फूड भी एंजॉय किया. इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई थी.
7/7
बता दें कि प्रियंका ने अमेरिकी सिंगर निक जोनस संग शादी की है. शादी के बाद एक्ट्रेस इंडिया छोड़ विदेश में ही सेटल हो चुकी हैं.
बता दें कि प्रियंका ने अमेरिकी सिंगर निक जोनस संग शादी की है. शादी के बाद एक्ट्रेस इंडिया छोड़ विदेश में ही सेटल हो चुकी हैं.
Published at : 02 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Priyanka Chopra Bollywood

Photo Gallery

Embed widget