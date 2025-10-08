हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
43 और 45 साल की उम्र वाली ये दो बॉलीवुड हसीनाएं आज भी हैं नंबर 1, एक तो हॉलीवुड क्वीन बन गई

43 और 45 साल की उम्र वाली ये दो बॉलीवुड हसीनाएं आज भी हैं नंबर 1, एक तो हॉलीवुड क्वीन बन गई

फिल्म इंडस्ट्री की इन दोनों हसीनाओं ने पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाया है. आइए जानते हैं इन एक्ट्रेसेस के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 08:30 PM (IST)
फिल्म इंडस्ट्री की इन दोनों हसीनाओं ने पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाया है. आइए जानते हैं इन एक्ट्रेसेस के बारे में.

फिल्म इंडस्ट्री में ये दो एक्ट्रेसेस आज भी अपने ग्लैमर और टैलेंट से दर्शकों को इंप्रेस कर रही हैं. एक 43 की तो दूसरी 45 के बाद भी सिनेमाई जगत में अपना लोहा मनवा रही हैं. यहां जानिए कौन हैं ये एक्ट्रेसेस

हिंदी सिनेमा जगत में करीना कपूर बेबो के नाम से मशहूर हैं. 45 की उम्र में भी एक्ट्रेस अपने एक्टिंग स्किल्स और ग्लैमर से लोगों को अपना मुरीद बना लेती हैं. बढ़ती उम्र के साथ उनके ग्रेस और खूबसूरती में भी बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है.
हिंदी सिनेमा जगत में करीना कपूर बेबो के नाम से मशहूर हैं. 45 की उम्र में भी एक्ट्रेस अपने एक्टिंग स्किल्स और ग्लैमर से लोगों को अपना मुरीद बना लेती हैं. बढ़ती उम्र के साथ उनके ग्रेस और खूबसूरती में भी बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है.
हसीना ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से की थी. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन और हिट फिल्मों में काम किया. हमेशा ही वो अपने एक्टिंग के साथ फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहीं.
हसीना ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से की थी. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन और हिट फिल्मों में काम किया. हमेशा ही वो अपने एक्टिंग के साथ फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहीं.
'कभी खुशी कभी गम' में पू का किरदार तो वहीं 'जब वी मेट' में करीना के रुप के कैरेक्टर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी. दोनों ही फिल्मों में एक्ट्रेस के स्टाइल सेंस को बहुत पसंद किया गया था. आज भी करीना कपूर के आइकॉनिक किरदारों की बात होती है तो इन दो कैरेक्टर्स का भी जिक्र जरूर होता है.
'कभी खुशी कभी गम' में पू का किरदार तो वहीं 'जब वी मेट' में करीना के रुप के कैरेक्टर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी. दोनों ही फिल्मों में एक्ट्रेस के स्टाइल सेंस को बहुत पसंद किया गया था. आज भी करीना कपूर के आइकॉनिक किरदारों की बात होती है तो इन दो कैरेक्टर्स का भी जिक्र जरूर होता है.
अपने करियर में उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान समेत कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. अब बॉलीवुड के साथ-साथ दुनियाभर में करीना कपूर के नाम का डंका बजता है.
अपने करियर में उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान समेत कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. अब बॉलीवुड के साथ-साथ दुनियाभर में करीना कपूर के नाम का डंका बजता है.
45 की उम्र में भी उनकी ब्यूटी और ग्रेस देख लोग दीवाने हो जाते हैं. बॉलीवुड में आज भी करीना कपूर राज करती हैं और फैंस को भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना अपनी हिट फिल्म 'क्रू' के अगले पार्ट में नजर आने वाली हैं.
45 की उम्र में भी उनकी ब्यूटी और ग्रेस देख लोग दीवाने हो जाते हैं. बॉलीवुड में आज भी करीना कपूर राज करती हैं और फैंस को भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना अपनी हिट फिल्म 'क्रू' के अगले पार्ट में नजर आने वाली हैं.
आगे हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे वो और कोई नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा हैं. बॉलीवुड में अपना सिक्का चलाने के बाद अब हसीना हॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं.
आगे हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे वो और कोई नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा हैं. बॉलीवुड में अपना सिक्का चलाने के बाद अब हसीना हॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं.
43 साल की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. उन्होंने हर बार अपने किरदार को शिद्दत से निभाया और दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है.
43 साल की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. उन्होंने हर बार अपने किरदार को शिद्दत से निभाया और दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है.
अपने करियर में भले उन्होंने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया इसके बावजूद उन्होंने दुनियाभर में सबसे ज्यादा नाम कमाया है. जब बॉलीवुड में एक्ट्रेस काम करती थीं तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में है. यहां तक कि रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उन्होंने बॉलीवुड के कई लोगों पर उन्होंने किनारा करवाए जाने का आरोप लगाया.
अपने करियर में भले उन्होंने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया इसके बावजूद उन्होंने दुनियाभर में सबसे ज्यादा नाम कमाया है. जब बॉलीवुड में एक्ट्रेस काम करती थीं तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में है. यहां तक कि रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उन्होंने बॉलीवुड के कई लोगों पर उन्होंने किनारा करवाए जाने का आरोप लगाया.
बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद हसीना ने हॉलीवुड का रुख किया और वहां भी उनके काम को बहुत पसंद किया गया था. आखिरी बार उन्हें हॉलीवुड फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में देखा गया जहां उनके काम की सराहना की गई थी.
बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद हसीना ने हॉलीवुड का रुख किया और वहां भी उनके काम को बहुत पसंद किया गया था. आखिरी बार उन्हें हॉलीवुड फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में देखा गया जहां उनके काम की सराहना की गई थी.
2003 में प्रियंका चोपड़ा ने द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से अपने करियर की शुरुआत की अब वो हॉलीवुड की क्वीन बन चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ग्लोबल आइकन साउथ फिल्म SSMB29 के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं.
2003 में प्रियंका चोपड़ा ने द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से अपने करियर की शुरुआत की अब वो हॉलीवुड की क्वीन बन चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ग्लोबल आइकन साउथ फिल्म SSMB29 के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं.
Published at : 08 Oct 2025 08:30 PM (IST)
