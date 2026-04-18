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Priyanka Chopra देख रहीं ऐश्वर्या राय-सलमान खान की ये फिल्म, देसी गर्ल ने शेयर की शानदार फोटोज
Priyanka Chopra Post: प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस ने अपने फुरसत भरे कुछ पलों की झलकियां दिखाई हैं.
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो फुरसत के पलों में कुछ बॉलीवुड फिल्मों का लुत्फ उठाती दिखीं.
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Published at : 18 Apr 2026 05:18 PM (IST)
Tags :Instagram Priyanka Chopra
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प्रेम कुमारJournalist
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