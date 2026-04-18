प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो फुरसत के पलों में कुछ बॉलीवुड फिल्मों का लुत्फ उठाती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने अपना पसंदीदा खाना एंजॉय किया.