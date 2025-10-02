हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में देसी गर्ल को टक्कर देती हैं नीलम उपाध्याय

प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में देसी गर्ल को टक्कर देती हैं नीलम उपाध्याय

Neelam Upadhyaya Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के आगे यंग हसीनाएं फेल हो जाती हैं. लेकिन एक्ट्रेस की भाभी नीलम उपाध्याय ग्लैमर के मामले में ननद प्रियंका से बिल्कुल पीछे नहीं हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 02 Oct 2025 05:16 PM (IST)
Neelam Upadhyaya Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के आगे यंग हसीनाएं फेल हो जाती हैं. लेकिन एक्ट्रेस की भाभी नीलम उपाध्याय ग्लैमर के मामले में ननद प्रियंका से बिल्कुल पीछे नहीं हैं.

प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसी साल अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर नीलम उपाध्याय से शादी की है. नीलम भी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है. एक्टिंग के अलावा नीलम अपने ग्लैमरस अवतार की वजह से चर्चा में रहती हैं.

प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय एक्ट्रेस की तरह ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं जिनमें उनका फैशन सेंस साफ झलकता है.
प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय एक्ट्रेस की तरह ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं जिनमें उनका फैशन सेंस साफ झलकता है.
पिंक कलर के इस कॉर्सेट में नीलम काफी स्टनिंग दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने डायमंड ईयररिंग्स पेयर किए हैं.
पिंक कलर के इस कॉर्सेट में नीलम काफी स्टनिंग दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने डायमंड ईयररिंग्स पेयर किए हैं.
ब्लैक कलर की इस बैकलेस गाउन में नीलम बहुत गॉर्जियस लग रही हैं. बड़ी सी ईयररिंग और स्मोकी आई मेकअप उनकी इस ड्रेस के साथ काफी मैच कर रहा है.
ब्लैक कलर की इस बैकलेस गाउन में नीलम बहुत गॉर्जियस लग रही हैं. बड़ी सी ईयररिंग और स्मोकी आई मेकअप उनकी इस ड्रेस के साथ काफी मैच कर रहा है.
इस ऑफ व्हाइट स्ट्राइप्स वाले ब्लेजर और मैचिंग शॉर्ट्स में एक्ट्रेस बहुत कूल दिख रही हैं. ओपन बटन के साथ वो खुलकर पोज देती नजर आ रही हैं.
इस ऑफ व्हाइट स्ट्राइप्स वाले ब्लेजर और मैचिंग शॉर्ट्स में एक्ट्रेस बहुत कूल दिख रही हैं. ओपन बटन के साथ वो खुलकर पोज देती नजर आ रही हैं.
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में नीलम का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. फ्लैट स्लीपर्स और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में नीलम का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. फ्लैट स्लीपर्स और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
अस सिल्वर ड्रेस में नीलम बहुत ग्लैमरस दिख रही हैं. मैचिंग स्टड्स के साथ वो पिंक बैग कैरी करते हुए पोज देती दिखाई दे रही हैं.
अस सिल्वर ड्रेस में नीलम बहुत ग्लैमरस दिख रही हैं. मैचिंग स्टड्स के साथ वो पिंक बैग कैरी करते हुए पोज देती दिखाई दे रही हैं.
नीलम ने अपने इंस्टाग्राम पर समुंदर किनारे से भी बहुत सी तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में वो ग्रीन स्ट्रैपलेस ब्रा पहने दिख रही हैं.
नीलम ने अपने इंस्टाग्राम पर समुंदर किनारे से भी बहुत सी तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में वो ग्रीन स्ट्रैपलेस ब्रा पहने दिख रही हैं.
यहां नीलम पर्पल बिकिनी पहने पूल साइड एंजॉय करती देखी जा सकती हैं.
यहां नीलम पर्पल बिकिनी पहने पूल साइड एंजॉय करती देखी जा सकती हैं.
ट्रेडिशनल लुक में भी प्रियंका चोपड़ी की भाभी बला की हसीन दिखती हैं. इस गोल्डन डीपनेक लहंगे में वो कहर ढा रही हैं.
ट्रेडिशनल लुक में भी प्रियंका चोपड़ी की भाभी बला की हसीन दिखती हैं. इस गोल्डन डीपनेक लहंगे में वो कहर ढा रही हैं.
पर्पल कलर का ये सीक्वेंस सूट पहने नीलम काफी खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर जूलरी के साथ पूरा किया है.
पर्पल कलर का ये सीक्वेंस सूट पहने नीलम काफी खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर जूलरी के साथ पूरा किया है.
रेड कलर का ये प्रिंटेड लहंगा बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रहा है. इसके साथ नीलम ने ग्रीन नेकलेस और गोल्डन बैंगल्स पेयर किए हैं.
रेड कलर का ये प्रिंटेड लहंगा बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रहा है. इसके साथ नीलम ने ग्रीन नेकलेस और गोल्डन बैंगल्स पेयर किए हैं.
Published at : 02 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Siddharth Chopra Priyanka Chopra Neelam Upadhyaya

Photo Gallery

