प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में देसी गर्ल को टक्कर देती हैं नीलम उपाध्याय
Neelam Upadhyaya Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के आगे यंग हसीनाएं फेल हो जाती हैं. लेकिन एक्ट्रेस की भाभी नीलम उपाध्याय ग्लैमर के मामले में ननद प्रियंका से बिल्कुल पीछे नहीं हैं.
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसी साल अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर नीलम उपाध्याय से शादी की है. नीलम भी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है. एक्टिंग के अलावा नीलम अपने ग्लैमरस अवतार की वजह से चर्चा में रहती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 05:04 PM (IST)
