फोटो गैलरी बॉलीवुड 'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां

Birthday Special: प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्में हमेशा लोगों को हंसाने में सफल रही हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आइऐ जानते हैं इन फिल्मों को घर बैठे कैसे और कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jan 2026 07:39 PM (IST)
कल यानी 30 जनवरी को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन का जन्मदिन है. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई मजेदार और यादगार कॉमेडी फिल्में दी हैं. हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला जैसी फिल्मों ने लोगों के दिलों में हमेशा अपनी जगह बनाई है. इन फिल्मों में हंसी‑मजाक, कॉमिक सिचुएशंस और दिलचस्प कहानी का पूरा मजा मिलता है. आज ये सारी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखी जा सकती हैं इसलिए जन्मदिन के मौके पर इन्हें देखना एकदम परफेक्ट है.

कल यानी 30 जनवरी को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन का जन्मदिन है. अगर आप कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं तो उनके जन्मदिन पर उनकी फिल्में देखना एकदम सही है. प्रियदर्शन की फिल्मों में हंसी‑मजाक कॉमिक सिचुएशंस और मजेदार पात्रों की भरमार होती है. उनकी फिल्में आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखी जा सकती हैं और हर उम्र के लोगों को पसंद आती हैं.
हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 12.36 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में तीन दोस्त राजू, श्याम और बाबूराव अपने रोजमर्रा के कामों में परेशान रहते हैं. गलती से आए एक फोन कॉल से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. पूरी फिल्म गलतफहमियों और मजेदार घटनाओं से भरी हुई है. इसे प्राइम वीडियो, वूट और एमएक्स प्लेयर पर देखा जा सकता है.
