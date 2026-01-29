'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां

हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 12.36 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में तीन दोस्त राजू, श्याम और बाबूराव अपने रोजमर्रा के कामों में परेशान रहते हैं. गलती से आए एक फोन कॉल से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. पूरी फिल्म गलतफहमियों और मजेदार घटनाओं से भरी हुई है. इसे प्राइम वीडियो, वूट और एमएक्स प्लेयर पर देखा जा सकता है.