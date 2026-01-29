एक्सप्लोरर
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
Birthday Special: प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्में हमेशा लोगों को हंसाने में सफल रही हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर आइऐ जानते हैं इन फिल्मों को घर बैठे कैसे और कहां देख सकते हैं.
कल यानी 30 जनवरी को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन का जन्मदिन है. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई मजेदार और यादगार कॉमेडी फिल्में दी हैं. हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला जैसी फिल्मों ने लोगों के दिलों में हमेशा अपनी जगह बनाई है. इन फिल्मों में हंसी‑मजाक, कॉमिक सिचुएशंस और दिलचस्प कहानी का पूरा मजा मिलता है. आज ये सारी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखी जा सकती हैं इसलिए जन्मदिन के मौके पर इन्हें देखना एकदम परफेक्ट है.
