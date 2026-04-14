पति के निधन के बाद पहली सालगिरह पर भावुक हुईं प्रिया सचदेव, शेयर की अनदेखी तस्वीरें

प्रिया ने अपने पोस्ट में बताया कि संजय कपूर उनके लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि सोलमेट थे. उन्होंने लिखा कि उनके साथ जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती थी. दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ थी, जिसने उनके रिश्ते को खास बनाया.