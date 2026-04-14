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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति के निधन के बाद पहली सालगिरह पर भावुक हुईं प्रिया सचदेव, शेयर की अनदेखी तस्वीरें

पति के निधन के बाद पहली सालगिरह पर भावुक हुईं प्रिया सचदेव, शेयर की अनदेखी तस्वीरें

Priya Sachdev Post: प्रिया सचदेव ने पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी याद में शादी की सालगिरह पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. अनदेखी वेडिंग तस्वीरों और पुराने नोट ने हर किसी को भावुक कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 10:19 AM (IST)
Priya Sachdev Post: प्रिया सचदेव ने पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी याद में शादी की सालगिरह पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. अनदेखी वेडिंग तस्वीरों और पुराने नोट ने हर किसी को भावुक कर दिया है.

हाल ही में प्रिया सचदेव ने अपने दिवंगत पति संजय कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें और एक पुराना हैंडरिटन नोट शेयर किया है. प्रिया ने अपने पति के साथ बिताए हर पल को याद करते हुए बताया कि उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था.

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प्रिया सचदेव ने अपनी शादी की कुछ खास और अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी पंजाबी शादी की झलक देखने को मिली.
प्रिया सचदेव ने अपनी शादी की कुछ खास और अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी पंजाबी शादी की झलक देखने को मिली.
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प्रिया ने अपने पोस्ट में बताया कि संजय कपूर उनके लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि सोलमेट थे. उन्होंने लिखा कि उनके साथ जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती थी. दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ थी, जिसने उनके रिश्ते को खास बनाया.
प्रिया ने अपने पोस्ट में बताया कि संजय कपूर उनके लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि सोलमेट थे. उन्होंने लिखा कि उनके साथ जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती थी. दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ थी, जिसने उनके रिश्ते को खास बनाया.
Published at : 14 Apr 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Priya Sachdev Sunjay Kapur

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