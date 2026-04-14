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पति के निधन के बाद पहली सालगिरह पर भावुक हुईं प्रिया सचदेव, शेयर की अनदेखी तस्वीरें
Priya Sachdev Post: प्रिया सचदेव ने पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी याद में शादी की सालगिरह पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. अनदेखी वेडिंग तस्वीरों और पुराने नोट ने हर किसी को भावुक कर दिया है.
हाल ही में प्रिया सचदेव ने अपने दिवंगत पति संजय कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें और एक पुराना हैंडरिटन नोट शेयर किया है. प्रिया ने अपने पति के साथ बिताए हर पल को याद करते हुए बताया कि उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था.
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Published at : 14 Apr 2026 10:19 AM (IST)
Tags :Priya Sachdev Sunjay Kapur
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