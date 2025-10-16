हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रिया सचदेव की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती है करिश्मा की बेटी को टक्कर

प्रिया सचदेव की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती है करिश्मा की बेटी को टक्कर

Priya Sachdev Daughter 10 Photos: प्रिया सचदेव की बेटी की इन दिनों सुर्खियां बटोरती रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी जोरों से चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं उनके बारें में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 01:41 PM (IST)
प्रिया सचदेव की बेटी की खूबसूरती देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता. उनका अंदाज और प्यारी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है. खूबसूरती के मामले में वो करिश्मा कपूर की बेटी को टक्कर देती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खास तस्वीरे.

1/10
प्रिया सचदेव और संजय कपूर की सौतेली बेटी का नाम सफिरा चटवाल है.
2/10
सफीरा का जन्म 2007 में हुआ था, फिलहाल वह अभी 19 साल की हैं.
3/10
सफीरा इंग्लैंड के मार्लोबोरो कॉलेज में पढ़ती हैं. और उनकी दिलचस्पी इंटरनेशनल रिलेशन और समकालीन भू-राजनीतिक विषयों में है.
4/10
इन विषयों पर सफीरा की दिलचस्पी तब बढ़ी, जब वो इंडिया में रह रही थीं.
5/10
वह डिप्लोमेसी 2030 की फाउंडर भी हैं. इसके अलावा सफीरा किन्नर समुदाय के लिए भी काम करती हैं.
6/10
सफीरा ने इंडिया में किन्नर सोसायटी संग हो रहे बुरे बर्ताव को देखते हुए एक पहल की शुरुआत की और उसे प्रोजेक्ट राइट (Real Inclusion in Gender Health Treatment) का नाम दिया.
7/10
बता दे की सफीरा खूबसूरती के मामले में भी किसी से काम नहीं हैं.
8/10
हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन जब भी उनकी तस्वीरें फैंस के सामने आती हैं तो चर्चा का विषय बन जाती है.
9/10
यही नहीं अपनी खूबसूरती से सफीरा बॉलीवुड की कई स्टार्स किड्स और करिश्मा की बेटी को भी टक्कर देती नजर आती है.
10/10
बता दें कि हाल ही में संजय कपूर के निधन के बाद सफीर विवादों के बीच काफी चर्चा में भी रहीं.
Published at : 16 Oct 2025 01:41 PM (IST)
Sanjay Kapoor Priya Sachdev Karisma Kapoor Safira Chatwal

Photo Gallery

