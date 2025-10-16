एक्सप्लोरर
प्रिया सचदेव की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती है करिश्मा की बेटी को टक्कर
Priya Sachdev Daughter 10 Photos: प्रिया सचदेव की बेटी की इन दिनों सुर्खियां बटोरती रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी जोरों से चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं उनके बारें में.
प्रिया सचदेव की बेटी की खूबसूरती देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता. उनका अंदाज और प्यारी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है. खूबसूरती के मामले में वो करिश्मा कपूर की बेटी को टक्कर देती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खास तस्वीरे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 16 Oct 2025 01:41 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
प्रिया सचदेव की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती है करिश्मा की बेटी को टक्कर
बॉलीवुड
9 Photos
दिवाली पार्टी में लगना है हीरोइन तो साड़ी के साथ पहने ये कोर्सेट ब्लाउज, दिखेंगी स्लिम और खूबसूरत
बॉलीवुड
10 Photos
जूही चावला की देवरानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कोई नहीं लगा पाएगा उम्र का अंदाजा
बॉलीवुड
7 Photos
10 साल की हुई सनी लियोनी की बेटी निशा, फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
इंडिया
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion