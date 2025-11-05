हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पृथ्वी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता ने साथ में लगाए ठुमके, फोटोज हुईं वायरल

पृथ्वी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता ने साथ में लगाए ठुमके, फोटोज हुईं वायरल

Prithvi Festival 2025: कपूर फैमिली के आयोजित पृथ्वी फेस्टिवल 2025 की शुरुआत इस वीकेंड मुंबई में हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. इसी दौरान नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह भी साथ दिखें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Prithvi Festival 2025: कपूर फैमिली के आयोजित पृथ्वी फेस्टिवल 2025 की शुरुआत इस वीकेंड मुंबई में हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. इसी दौरान नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह भी साथ दिखें.

हर साल की तरह इस साल भी कपूर फैमिली की साइड से पृथ्वी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया. वहीं हाल ही में इसकी ओपनिंग नाइट हुई जहां बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए. इसी दौरान नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह भी पार्टी में साथ ठुमके लगाते दिखे.

पृथ्वी फेस्टिवल हर साल सर्दियों की शुरुआत में आयोजित होने वाला एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल है, जो पृथ्वी थिएटर में होता है. इसे कपूर परिवार ने शुरू किया था. इस साल यह फेस्टिवल 17 नवंबर तक पृथ्वी थिएटर और पृथ्वी हाउस में चलेगा.
पृथ्वी फेस्टिवल हर साल सर्दियों की शुरुआत में आयोजित होने वाला एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल है, जो पृथ्वी थिएटर में होता है. इसे कपूर परिवार ने शुरू किया था. इस साल यह फेस्टिवल 17 नवंबर तक पृथ्वी थिएटर और पृथ्वी हाउस में चलेगा.
वहीं हाल ही में रविवार को मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में हुए इसकी ओपनिंग नाइट हुई. जहां, सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता, दिव्या दत्ता, जहान कपूर और कई और सितारे नजर आए.
वहीं हाल ही में रविवार को मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में हुए इसकी ओपनिंग नाइट हुई. जहां, सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता, दिव्या दत्ता, जहान कपूर और कई और सितारे नजर आए.
पृथ्वी थिएटर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीरों में फेस्टिवल की शुरुआत के मौके पर एक शानदार पार्टी दिखाई गई.
पृथ्वी थिएटर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीरों में फेस्टिवल की शुरुआत के मौके पर एक शानदार पार्टी दिखाई गई.
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, "ये शाम थी जश्न, अपनापन और थिएटर के सदाबहार जादू की. पृथ्वी फेस्टिवल 2025 की शुरुआत गर्मजोशी, सम्मान और जादू से हुई."
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, “ये शाम थी जश्न, अपनापन और थिएटर के सदाबहार जादू की. पृथ्वी फेस्टिवल 2025 की शुरुआत गर्मजोशी, सम्मान और जादू से हुई.”
इस पार्टी में नसीरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी और नीना गुप्ता ने डांस किया, जबकि पृथ्वी थिएटर के ट्रस्टी जहान कपूर मेहमानों से मिलते-जुलते नजर आए.
इस पार्टी में नसीरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी और नीना गुप्ता ने डांस किया, जबकि पृथ्वी थिएटर के ट्रस्टी जहान कपूर मेहमानों से मिलते-जुलते नजर आए.
अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों में FOMO यानि 'कुछ मिस कर देने' का एहसास जगा दिया.
अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों में FOMO यानि ‘कुछ मिस कर देने’ का एहसास जगा दिया.
कई एक्टर्स ने कमेंट कर बताया कि उन्हें सेलिब्रेशन का हिस्सा न बन पाने का अफसोस है. दिया मिर्जा ने लिखा, "आप सबके साथ न रहकर बहुत मिस किया." लिलेट दुबे ने कमेंट किया, "बहुत अफसोस हुआ कि हम नहीं आ सके, क्योंकि उसी दिन हमारा शो Zen Katha ओपन हुआ था! बहुत प्यारी तस्वीरें हैं."
कई एक्टर्स ने कमेंट कर बताया कि उन्हें सेलिब्रेशन का हिस्सा न बन पाने का अफसोस है. दिया मिर्जा ने लिखा, “आप सबके साथ न रहकर बहुत मिस किया.” लिलेट दुबे ने कमेंट किया, “बहुत अफसोस हुआ कि हम नहीं आ सके, क्योंकि उसी दिन हमारा शो Zen Katha ओपन हुआ था! बहुत प्यारी तस्वीरें हैं.”
Published at : 05 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Neena Gupta Naseeruddin Shah

Photo Gallery

