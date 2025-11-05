एक्सप्लोरर
पृथ्वी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता ने साथ में लगाए ठुमके, फोटोज हुईं वायरल
Prithvi Festival 2025: कपूर फैमिली के आयोजित पृथ्वी फेस्टिवल 2025 की शुरुआत इस वीकेंड मुंबई में हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. इसी दौरान नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह भी साथ दिखें.
हर साल की तरह इस साल भी कपूर फैमिली की साइड से पृथ्वी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया. वहीं हाल ही में इसकी ओपनिंग नाइट हुई जहां बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए. इसी दौरान नीना गुप्ता और नसीरुद्दीन शाह भी पार्टी में साथ ठुमके लगाते दिखे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Tags :Neena Gupta Naseeruddin Shah
बॉलीवुड
7 Photos
पृथ्वी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता ने साथ में लगाए ठुमके, फोटोज हुईं वायरल
बॉलीवुड
9 Photos
गुरुनानक जयंती पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
8 Photos
वेडिंग सीजन में देने हैं पति संग रोमांटिक पोज, तो बी-टाउन की इन जोड़ियों से लें इंस्पिरेशन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion