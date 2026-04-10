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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्प्रिंग ब्रेक पर बच्चों संग मस्ती करती दिखीं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा'

स्प्रिंग ब्रेक पर बच्चों संग मस्ती करती दिखीं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा'

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही सोशल मीडिया पर कई क्यूट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ स्प्रिंग ब्रेक को एंजॉय करती दिख रही हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 Apr 2026 03:04 PM (IST)
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही सोशल मीडिया पर कई क्यूट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ स्प्रिंग ब्रेक को एंजॉय करती दिख रही हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ एक खूबसूरत झलक शेयर की. एक्ट्रेस ने बच्चों के साथ अपने स्प्रिंग ब्रेक की प्यारी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनकी खुशियों भरे पल कैद हैं. साथ ही उन्होंने एक नोट भी शेयर किया.

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प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्प्रिंग ब्रेक की कई फोटोज शेयर की हैं.
प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्प्रिंग ब्रेक की कई फोटोज शेयर की हैं.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
Published at : 10 Apr 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
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