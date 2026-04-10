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स्प्रिंग ब्रेक पर बच्चों संग मस्ती करती दिखीं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा'
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही सोशल मीडिया पर कई क्यूट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ स्प्रिंग ब्रेक को एंजॉय करती दिख रही हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ एक खूबसूरत झलक शेयर की. एक्ट्रेस ने बच्चों के साथ अपने स्प्रिंग ब्रेक की प्यारी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनकी खुशियों भरे पल कैद हैं. साथ ही उन्होंने एक नोट भी शेयर किया.
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Published at : 10 Apr 2026 03:04 PM (IST)
Tags :Preity Zinta
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