एक्सप्लोरर
Preity Zinta Birthday: प्रीति जिंटा की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल
Preity Zinta Birthday Special: प्रीति जिंटा के बर्थडे के मौके पर उनकी उन फिल्मों पर नजर डालते है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोगों की पसंद बनी हुई हैं.
प्रीति जिंटा अपने क्यूट स्माइल, बिंदास अंदाज और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उनके बर्थडे के मौके पर फैंस उनकी उन फिल्मों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और आज भी ओटीटी पर लोगों का दिल जीत रही हैं.
1/9
2/9
Published at : 31 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Tags :Preity Zinta Veer Zaara Kal Ho Na Ho
बॉलीवुड
9 Photos
प्रीति जिंटा की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
9 Photos
बॉस लेडी लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं हुमा कुरैशी, पैंट-सूट में दिखा स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती हैं प्रीति जिंटा, जानिए उनकी नेटवर्थ
बॉलीवुड
12 Photos
'जो सच्चा और खुशी भरा लगे..' अक्षय कुमार ने 10 साल तक छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई वजह
बॉलीवुड
7 Photos
सना सईद ने थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी पर पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस बोले- 'कुछ कुछ होता है'
बॉलीवुड
10 Photos
‘लगे रहो मुन्ना भाई’ से लेकर ‘गांधी’ तक, बापू के सिद्धांतों को नए अंदाज में दिखाती हैं ये फिल्में
बॉलीवुड
10 Photos
शहनाज गिल की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं पंजाब की 'कैटरीना कैफ'
बॉलीवुड
7 Photos
कभी 90 किलो था वजन, आज स्लिम ट्रिम फिगर से ढाती हैं कहर, जानें कैसे फैट से फिट हुईं भूमि पेडनेकर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
प्रीति जिंटा की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
9 Photos
बॉस लेडी लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं हुमा कुरैशी, पैंट-सूट में दिखा स्टाइलिश अंदाज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion