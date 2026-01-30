एक्सप्लोरर
Birthday Special: फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती हैं प्रीति जिंटा, जानिए उनकी नेटवर्थ
Preity Zinta Networth: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिती जिंटा कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की नेटवर्थ बताने जा रहे हैं जानिए वो कहां से कमाई करती हैं.
प्रीति जिंटा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. फिलहाल अब वो काफी टाइम से फिल्मों से दूर हैं. वहीं कल एक्ट्रेस अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
Published at : 30 Jan 2026 09:48 PM (IST)
