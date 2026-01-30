हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBirthday Special: फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती हैं प्रीति जिंटा, जानिए उनकी नेटवर्थ

Preity Zinta Networth: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिती जिंटा कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की नेटवर्थ बताने जा रहे हैं जानिए वो कहां से कमाई करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jan 2026 09:48 PM (IST)
प्रीति जिंटा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. फिलहाल अब वो काफी टाइम से फिल्मों से दूर हैं. वहीं कल एक्ट्रेस अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

प्रीति जिंटा ने 1998 में फिल्म ‘दिल से’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने जल्दी ही दर्शकों के बीच पहचान बना ली. ‘क्या कहना’, ‘कल हो ना हो’, ‘कोई… मिल गया’, ‘वीर-ज़ारा’ जैसी कई हिट फिल्मों के बाद, उन्होंने 2008 में फिल्मों से ब्रेक लिया.
प्रीति जिंटा ने 1998 में फिल्म ‘दिल से’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने जल्दी ही दर्शकों के बीच पहचान बना ली. ‘क्या कहना’, ‘कल हो ना हो’, ‘कोई… मिल गया’, ‘वीर-ज़ारा’ जैसी कई हिट फिल्मों के बाद, उन्होंने 2008 में फिल्मों से ब्रेक लिया.
प्रीति जिंटा पिछले 7 सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं. आखिरी बार उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में काम किया था. भले ही वो बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन बिजनेस फील्ड में वो बहुत एक्टिव हैं.
प्रीति जिंटा पिछले 7 सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं. आखिरी बार उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में काम किया था. भले ही वो बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन बिजनेस फील्ड में वो बहुत एक्टिव हैं.
Published at : 30 Jan 2026 09:48 PM (IST)
Preity Zinta Kal Ho Naa Ho Veer Zaara Dil Se

