प्रीति जिंटा ने 1998 में फिल्म ‘दिल से’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने जल्दी ही दर्शकों के बीच पहचान बना ली. ‘क्या कहना’, ‘कल हो ना हो’, ‘कोई… मिल गया’, ‘वीर-ज़ारा’ जैसी कई हिट फिल्मों के बाद, उन्होंने 2008 में फिल्मों से ब्रेक लिया.