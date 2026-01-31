एक्सप्लोरर
प्रीति जिंटा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 51 की उम्र में कहर ढाती हैं 'डिंपल गर्ल'
Preity Zinta: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल आज भी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी पहले लगती थी. प्रीति जिंटा 51 साल की उम्र में भी अपने ग्लैमरस अंदाज और नेचुरल खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं.
बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आज भी उतनी ही प्यारी और स्टाइलिश लगती हैं जितनी पहले दिखती थीं. 51 साल की उम्र में भी उनकी डिंपल मुस्कान नेचुरल खूबसूरती और बिंदास अंदाज हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं. स्क्रीन पर हो या रियल लाइफ में प्रीति हमेशा अपनी ग्लैमरस और खास पर्सनैलिटी से सबको इम्प्रेस करती हैं.
