दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी 'प्रहार' का निर्देशन अविनाश अरुण धवारे ने किया है. ये फिल्म देश के जाने-माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके अब तक अनकहे पहलुओं को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली है. उन्होंने 2008 के 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए संघर्ष किया था.