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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: 'प्रहार' ट्रेलर लॉन्च में डैशिंग लुक में छाए राजकुमार राव, ब्लैक साड़ी में वामिका गब्बी ने ढाया कहर

Photos: 'प्रहार' ट्रेलर लॉन्च में डैशिंग लुक में छाए राजकुमार राव, ब्लैक साड़ी में वामिका गब्बी ने ढाया कहर

'प्रहार' के ट्रेलर लॉन्च में राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने पूरी लाइमलाइट लूट ली. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिल रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 30 Sep 2026 09:55 AM (IST)
'प्रहार' के ट्रेलर लॉन्च में राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने पूरी लाइमलाइट लूट ली. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिल रहा है.

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म मशहूर वकील उज्ज्वल निकम की बायोपिक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में वामिका गब्बी फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी. हाल ही में मेकर्स ने 'प्रहार' का दमदार ट्रेलर रिलीज किया, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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राजकुमार राव और वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'प्रहार' में नजर आएंगे. उनकी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म मशहूर वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है.
राजकुमार राव और वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'प्रहार' में नजर आएंगे. उनकी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म मशहूर वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है.
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मेकर्स ने 29 सितंबर को एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
मेकर्स ने 29 सितंबर को एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वामिका गब्बी और राजकुमार राव के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहे.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वामिका गब्बी और राजकुमार राव के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहे.
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उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. राजकुमार राव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और फैंस को उनका यह लुक काफी पसंद आ रहा है.
उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. राजकुमार राव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और फैंस को उनका यह लुक काफी पसंद आ रहा है.
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ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए वामिका गब्बी ने ब्लैक सिल्क-सैटिन साड़ी चुनी. रॉ मैंगो की इस खूबसूरत साड़ी के बॉर्डर पर व्हाइट और गोल्डन कलर की बारीक एम्ब्रॉयडरी और स्कैलप डिजाइन नजर आया, जिसने उनके लुक को क्लासी टच दिया.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए वामिका गब्बी ने ब्लैक सिल्क-सैटिन साड़ी चुनी. रॉ मैंगो की इस खूबसूरत साड़ी के बॉर्डर पर व्हाइट और गोल्डन कलर की बारीक एम्ब्रॉयडरी और स्कैलप डिजाइन नजर आया, जिसने उनके लुक को क्लासी टच दिया.
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इसके साथ उन्होंने स्लीवलेस मैचिंग ब्लाउज पेयर किया. ज्वेलरी की बात करें तो वामिका ने मिनिमल लुक रखते हुए सिर्फ पर्ल ड्रॉप ईयररिंग्स पहनीं.
इसके साथ उन्होंने स्लीवलेस मैचिंग ब्लाउज पेयर किया. ज्वेलरी की बात करें तो वामिका ने मिनिमल लुक रखते हुए सिर्फ पर्ल ड्रॉप ईयररिंग्स पहनीं.
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वहीं, उनका नया शॉर्ट पिक्सी हेयरकट इस ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न और बोल्ड टच जोड़ रहा था. वामिका ने भी पैप्स को मुस्कुराते हुए कई स्टनिंग पोज दिए. फैंस को उनका ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
वहीं, उनका नया शॉर्ट पिक्सी हेयरकट इस ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न और बोल्ड टच जोड़ रहा था. वामिका ने भी पैप्स को मुस्कुराते हुए कई स्टनिंग पोज दिए. फैंस को उनका ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
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दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी 'प्रहार' का निर्देशन अविनाश अरुण धवारे ने किया है. ये फिल्म देश के जाने-माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके अब तक अनकहे पहलुओं को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली है. उन्होंने 2008 के 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए संघर्ष किया था.
दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी 'प्रहार' का निर्देशन अविनाश अरुण धवारे ने किया है. ये फिल्म देश के जाने-माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके अब तक अनकहे पहलुओं को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली है. उन्होंने 2008 के 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए संघर्ष किया था.
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फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में उनके किरदार को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है. फिल्म में सिकंदर खेर और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में उनके किरदार को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है. फिल्म में सिकंदर खेर और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
Published at : 30 Sep 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Prahaar Wamiqa Gabbi

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