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Photos: 'प्रहार' ट्रेलर लॉन्च में डैशिंग लुक में छाए राजकुमार राव, ब्लैक साड़ी में वामिका गब्बी ने ढाया कहर
'प्रहार' के ट्रेलर लॉन्च में राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने पूरी लाइमलाइट लूट ली. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिल रहा है.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म मशहूर वकील उज्ज्वल निकम की बायोपिक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में वामिका गब्बी फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी. हाल ही में मेकर्स ने 'प्रहार' का दमदार ट्रेलर रिलीज किया, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:55 AM (IST)
Tags :Rajkummar Rao Prahaar Wamiqa Gabbi
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