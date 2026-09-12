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टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक पहुंचीं प्राची देसाई, शानदार एक्टिंग से बनाई पहचान
प्राची देसाई ने 2006 में ‘कसम से’ से टीवी पर पहचान बनाई और ‘झलक दिखला जा’ जीतकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. 2008 में ‘रॉक ऑन’ से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया.
प्राची देसाई ने ‘कसम से’ से टीवी पर अपनी खास पहचान बनाई और ‘रॉक ऑन’ से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद कई हिट फिल्मों और ‘झलक दिखला जा’ की जीत के साथ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.
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Published at : 12 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :Prachi Desai
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