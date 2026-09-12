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टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक पहुंचीं प्राची देसाई, शानदार एक्टिंग से बनाई पहचान

प्राची देसाई ने 2006 में ‘कसम से’ से टीवी पर पहचान बनाई और ‘झलक दिखला जा’ जीतकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. 2008 में ‘रॉक ऑन’ से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 12 Sep 2026 03:51 PM (IST)
प्राची देसाई ने 2006 में ‘कसम से’ से टीवी पर पहचान बनाई और ‘झलक दिखला जा’ जीतकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. 2008 में ‘रॉक ऑन’ से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया.

प्राची देसाई ने ‘कसम से’ से टीवी पर अपनी खास पहचान बनाई और ‘रॉक ऑन’ से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद कई हिट फिल्मों और ‘झलक दिखला जा’ की जीत के साथ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

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12 सितंबर 1988 को सूरत में जन्मीं प्राची देसाई को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इसी को अपना करियर बनाने का फैसला किया.
12 सितंबर 1988 को सूरत में जन्मीं प्राची देसाई को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इसी को अपना करियर बनाने का फैसला किया.
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प्राची ने पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ाई की और पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उनका रुख एक्टिंग की दुनिया की ओर हुआ.
प्राची ने पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ाई की और पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उनका रुख एक्टिंग की दुनिया की ओर हुआ.
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2006 में प्राची देसाई ने ‘कसम से’ से टीवी पर डेब्यू किया. बानी दीक्षित वालिया के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह टीवी की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.
2006 में प्राची देसाई ने ‘कसम से’ से टीवी पर डेब्यू किया. बानी दीक्षित वालिया के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह टीवी की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.
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टीवी पर सफलता के बाद प्राची ने 2008 में ‘रॉक ऑन’से बॉलीवुड में कदम रखा. पहली ही फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला.
टीवी पर सफलता के बाद प्राची ने 2008 में ‘रॉक ऑन’से बॉलीवुड में कदम रखा. पहली ही फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला.
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बॉलीवुड में प्राची ने ‘लाइफ पार्टनर’,‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’,‘तेरी मेरी कहानी’,‘बोल बच्चन’,‘अजहर’और ‘फॉरेंसिक’ जैसी फिल्मों में काम किया.
बॉलीवुड में प्राची ने ‘लाइफ पार्टनर’,‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’,‘तेरी मेरी कहानी’,‘बोल बच्चन’,‘अजहर’और ‘फॉरेंसिक’ जैसी फिल्मों में काम किया.
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‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ में मुमताज के किरदार के लिए प्राची को आईआईएफए अवॉर्ड मिला. वहीं, ‘झलक दिखला जा’ के दूसरे सीजन की विजेता बनकर उन्होंने अपनी एक और प्रतिभा दिखाई.
‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ में मुमताज के किरदार के लिए प्राची को आईआईएफए अवॉर्ड मिला. वहीं, ‘झलक दिखला जा’ के दूसरे सीजन की विजेता बनकर उन्होंने अपनी एक और प्रतिभा दिखाई.
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टीवी से बॉलीवुड तक प्राची देसाई ने अलग-अलग किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई. आज वह अपने अभिनय करियर के सफर और यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं.
टीवी से बॉलीवुड तक प्राची देसाई ने अलग-अलग किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई. आज वह अपने अभिनय करियर के सफर और यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं.
Published at : 12 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Prachi Desai

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