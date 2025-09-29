हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर है ये सिंगर, दो-दो बंगले और लग्जरी गाड़ियां, जानें नेटवर्थ

बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर है ये सिंगर, दो-दो बंगले और लग्जरी गाड़ियां, जानें नेटवर्थ

Shann Mukherjee Birthday Special: मशहूर सिंगर शान, बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर हैं. इनके पास दो शानदार बंगले और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है. इनकी नेटवर्थ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 01:25 PM (IST)
Shann Mukherjee Birthday Special: मशहूर सिंगर शान, बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर हैं. इनके पास दो शानदार बंगले और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है. इनकी नेटवर्थ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

मशहूर सिंगर शान, बादशाह और नेहा कक्कड़ से भी ज्यादा अमीर माने जाते हैं. उनके पास दो आलीशान बंगले और कई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है.संगीत की दुनिया में उन्होंने लंबा सफर तय कर अपनी अलग पहचान बनाई है. इनकी नेटवर्थ जानकर फैन्स भी हैरानी में पड़ जाते हैं.

शान एक फेमस प्लेबैक सिंगर, कंपोजर, एक्टर और टीवी होस्ट भी हैं. उनका असली नाम शांतनु मुखर्जी है और उनका जन्म 30 सितम्बर 1972 को मुंबई में हुआ था .
शान एक फेमस प्लेबैक सिंगर, कंपोजर, एक्टर और टीवी होस्ट भी हैं. उनका असली नाम शांतनु मुखर्जी है और उनका जन्म 30 सितम्बर 1972 को मुंबई में हुआ था .
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शान की नेट वर्थ लगभग 157 करोड़ रुपये बताई जाती है. हाल ही में उन्होंने पुणे में लगभग 10 करोड़ रुपये का बंगला खरीदा है, जो उनकी संपत्तियों में शामिल है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शान की नेट वर्थ लगभग 157 करोड़ रुपये बताई जाती है. हाल ही में उन्होंने पुणे में लगभग 10 करोड़ रुपये का बंगला खरीदा है, जो उनकी संपत्तियों में शामिल है.
मुंबई के बांद्रा में उनका एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसमें एक स्पेशल– रियाज रूम (जहां वे प्रैक्टिस करते हैं) भी शामिल है. बताया जाता है कि शान हर गाने के लिए लगभग 2–3 लाख रुपये फीस लेते हैं, जो उनकी कमाई का एक बड़ा सोर्स है.
मुंबई के बांद्रा में उनका एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसमें एक स्पेशल– रियाज रूम (जहां वे प्रैक्टिस करते हैं) भी शामिल है. बताया जाता है कि शान हर गाने के लिए लगभग 2–3 लाख रुपये फीस लेते हैं, जो उनकी कमाई का एक बड़ा सोर्स है.
शान की सिंगिंग जर्नी बेहद दिलचस्प और इंस्पायरिंग रही है. शान की पूरी फैमिली का म्यूजिक से कनेक्शन है. उनके पिता मानस मुखर्जी म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनकी बहन सागरिका भी एक सिंगर हैं. बचपन से सिंगिंग उनके जीवन का हिस्सा रहा.
शान की सिंगिंग जर्नी बेहद दिलचस्प और इंस्पायरिंग रही है. शान की पूरी फैमिली का म्यूजिक से कनेक्शन है. उनके पिता मानस मुखर्जी म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनकी बहन सागरिका भी एक सिंगर हैं. बचपन से सिंगिंग उनके जीवन का हिस्सा रहा.
उन्होंने सबसे पहले जिंगल गाने शुरू किए और बाद में पॉप और फिल्मी संगीत की ओर कदम बढ़ाया. उनकी बड़ी पहचान ''तनहा दिल'' जैसे गीतों से हुई, जिसने उन्हें दर्शकों के बीच खास जगह दी.
उन्होंने सबसे पहले जिंगल गाने शुरू किए और बाद में पॉप और फिल्मी संगीत की ओर कदम बढ़ाया. उनकी बड़ी पहचान ''तनहा दिल'' जैसे गीतों से हुई, जिसने उन्हें दर्शकों के बीच खास जगह दी.
इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं में भी गीत रिकॉर्ड किए हैं — हिंदी, बंगाली, कन्नड़ आदि. इसके अलावा शान टीवी शो होस्टिंग और जजिंग में भी रहे हैं, जिससे उनका ब्रांड वैल्यू और रेवन्यू बढ़ा है.
इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं में भी गीत रिकॉर्ड किए हैं — हिंदी, बंगाली, कन्नड़ आदि. इसके अलावा शान टीवी शो होस्टिंग और जजिंग में भी रहे हैं, जिससे उनका ब्रांड वैल्यू और रेवन्यू बढ़ा है.
उनके कार के कलेक्शन के बात करे तो, शान के पास एक मर्सिडीज-बेंज EQS 580 4Matic है, जिसकी कीमत 1.62 करोड़ रुपये है. न्यूज 18 के अनुसार , सिंगर की EQS सोडालाइट ब्लू कलर की थी. सिंगर ने इसे फरवरी 2024 में खरीदा था.
उनके कार के कलेक्शन के बात करे तो, शान के पास एक मर्सिडीज-बेंज EQS 580 4Matic है, जिसकी कीमत 1.62 करोड़ रुपये है. न्यूज 18 के अनुसार , सिंगर की EQS सोडालाइट ब्लू कलर की थी. सिंगर ने इसे फरवरी 2024 में खरीदा था.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, बादशाह की नेटवर्थ 124 करोड़ रुपये है, और नवभारत टाइम्स के अनुसार, नेहा कक्कड़ की कुल संपत्ति लगभग 104 करोड़ रुपये है. वहीं, रिपब्लिक वर्ल्ड के अनुसार, ‘चांद सिफारिश’ सिंगर शान की प्रेजेंट नेटवर्थ 157 करोड़ रुपये है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, बादशाह की नेटवर्थ 124 करोड़ रुपये है, और नवभारत टाइम्स के अनुसार, नेहा कक्कड़ की कुल संपत्ति लगभग 104 करोड़ रुपये है. वहीं, रिपब्लिक वर्ल्ड के अनुसार, ‘चांद सिफारिश’ सिंगर शान की प्रेजेंट नेटवर्थ 157 करोड़ रुपये है.
Published at : 29 Sep 2025 01:25 PM (IST)
Photo Gallery

