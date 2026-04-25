फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज

रिहाना ने इस इवेंट में ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनी थी. उन्होंने ओवरसाइज़्ड ग्रीन शर्ट को उसी कलर की लेदर स्कर्ट के साथ पेरय किया था. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई थी.