एक्सप्लोरर
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
Fenty Beauty Event: फेंटी ब्यूटी के लॉन्च इवेंट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस इवेंट में पॉप स्टार रिहाना से लेकर जाह्नवी कपूर और ईशा अंबानी तक ने ग्लैमरस का तड़का लगया है.
ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना इस समय मुंबई में हैं. करीब दो साल बाद वो एक ब्यूटी इवेंट में हिस्सा लेने के सिलसिले में भारत लौटी हैं. बीती रात रिहाना ग्लैमरस अंदाज में फेंटी ब्यूटी के लॉन्च इवेंट में पहंचीं, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस इवेंट में ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर जैसे सेलेब्स भी नजर आए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/9
2/9
Published at : 25 Apr 2026 09:47 AM (IST)
Tags :Rihanna Janhvi Kapoor
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना
बॉलीवुड
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग
बॉलीवुड
9 Photos
लग्जरी गाड़ियां, 4 आलीशान अपार्टमेंट्स, करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं मोटी रकम
बॉलीवुड
7 Photos
बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात
बॉलीवुड
7 Photos
फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, करोड़ों की कमाई करते हैं वरुण धवन, जानिए नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
ननद-भाभी की क्यूट जोड़ी, अर्जुन तेंदुलकर की नई नवेली दुल्हनिया संग बेस्ट बॉन्ड शेयर करती हैं बहन सारा, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
तैराकी से लेकर कथक तक, श्रिया पिलगांवकर के टैलेंट के आगे फेल हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
मनोरंजन
यूट्यूब से हटाया गया ध्रुव सरजा की फिल्म 'केडी: द डेविल' का ट्रेलर, नोरा फतेही के गाने को लेकर हुआ था बवाल
मनोरंजन
अक्षय कुमार की बेटी से मांगी थी न्यूड तस्वीरें, अब साइबर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
मनोरंजन
जैकी भगनानी के 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर रकुल प्रीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हर बात का रेफरेंस जरूरी है
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना
भावेष पाण्डेय
Opinion