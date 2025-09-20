हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पूनम पांडे की 10 तस्वीरें, लव-कुश रामलीला में बनने वाली हैं मंदोदरी

पूनम पांडे की 10 तस्वीरें, लव-कुश रामलीला में बनने वाली हैं मंदोदरी

Poonam Pandey 10 Photos: पूनम पांडे लव-कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं. इसके बाद से पूनम सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 11:06 AM (IST)
Poonam Pandey 10 Photos: पूनम पांडे लव-कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं. इसके बाद से पूनम सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं.

एक्ट्रेस पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. पूनम एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.

1/10
हर साल लालकिले पर रामलीला होती है. रामलीला हमेशा सुर्खियों में रहती हैं मगर इस बार विवादों का हिस्सा बन गई है.
हर साल लालकिले पर रामलीला होती है. रामलीला हमेशा सुर्खियों में रहती हैं मगर इस बार विवादों का हिस्सा बन गई है.
2/10
रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं.
रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं.
3/10
पूनम पांडे के मंदोदरी का किरदार निभाने की वजह से विवाद बढ़ गया है. हिंदू संगठन ने इस पर ऐतराज जताया है.
पूनम पांडे के मंदोदरी का किरदार निभाने की वजह से विवाद बढ़ गया है. हिंदू संगठन ने इस पर ऐतराज जताया है.
4/10
ये रामलीला 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है और 3 अक्टूबर तक चलेगी. अब देखना होगा पूनम पांडे विवाद के बाद मंदोदरी बनती हैं या नहीं.
ये रामलीला 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है और 3 अक्टूबर तक चलेगी. अब देखना होगा पूनम पांडे विवाद के बाद मंदोदरी बनती हैं या नहीं.
5/10
पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनकी फोटोज देखकर फैंस खुश हो जाते हैं.
पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनकी फोटोज देखकर फैंस खुश हो जाते हैं.
6/10
वो अपनी बोल्ड फोटोज भी शेयर करती रहती हैं जिन पर लोग खूब कमेंट करते हैं.
वो अपनी बोल्ड फोटोज भी शेयर करती रहती हैं जिन पर लोग खूब कमेंट करते हैं.
7/10
पूनम अक्सर बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहती हैं.
पूनम अक्सर बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहती हैं.
8/10
इस फोटो में पूनम ने ब्लैक ट्राउजर के साथ सेम कलर का ब्लेजर पहना हुआ है.
इस फोटो में पूनम ने ब्लैक ट्राउजर के साथ सेम कलर का ब्लेजर पहना हुआ है.
9/10
पूनम अक्सर बिकिनी में भी फोटोज शेयर करती हैं. उनकी ये बिकिनी फोटोज खूब वायरल हुई थीं.
पूनम अक्सर बिकिनी में भी फोटोज शेयर करती हैं. उनकी ये बिकिनी फोटोज खूब वायरल हुई थीं.
10/10
अपने लुक्स की वजह से पूनम कई बार ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं.
अपने लुक्स की वजह से पूनम कई बार ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं.
Published at : 20 Sep 2025 11:06 AM (IST)
Embed widget