पूनम पांडे की 10 तस्वीरें, लव-कुश रामलीला में बनने वाली हैं मंदोदरी
Poonam Pandey 10 Photos: पूनम पांडे लव-कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं. इसके बाद से पूनम सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं.
एक्ट्रेस पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. पूनम एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 11:06 AM (IST)
