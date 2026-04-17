हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में बेहद हसीन दिखती थीं Poonam Dhillon, ये 8 फोटोज देख दिल हार बैठेंगे आप

जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं Poonam Dhillon, ये 8 फोटोज देख दिल हार बैठेंगे आप

Poonam Dhillon Old Photos: 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. आइए एक्ट्रेस के 64वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Poonam Dhillon Old Photos: 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. आइए एक्ट्रेस के 64वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं.

80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है. पूनम ढिल्लों 18 अप्रैल को अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं, जिन्हें देखकर आप दिल हार बैठेंगे.

1/8
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने साल 1978 में आई फिल्म 'त्रिशूल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. तब वो सिर्फ 16 साल की थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने साल 1978 में आई फिल्म 'त्रिशूल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. तब वो सिर्फ 16 साल की थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
2/8
फिर पूनम ढिल्लों 1979 में आई फिल्म 'नूरी' में नजर आईं. ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातोंरात स्टार बन गईं.
फिर पूनम ढिल्लों 1979 में आई फिल्म 'नूरी' में नजर आईं. ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातोंरात स्टार बन गईं.
Published at : 17 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Poonam Dhillon Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 5 करोड़ के पार
Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 5 करोड़ के पार
मनोरंजन
Bhoot Bangla Live: 11 बजे तक ‘भूत बंगला’ ने कितने करोड़ कमाए?, जानिए ओपनिंग डे कलेक्शन
Live: 11 बजे तक ‘भूत बंगला’ ने कितने करोड़ कमाए?, जानिए ओपनिंग डे कलेक्शन
मनोरंजन
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
मनोरंजन
मां बनने के बाद बढ़े हुए वजन को लेकर ट्रोल हुईं Patralekhaa, एक्ट्रेस ने अब दिया मुहतोड़ जवाब, बोलीं- 'मैंने एक बच्चे को जन्म...'
मां बनने के बाद बढ़े हुए वजन को लेकर ट्रोल हुईं पत्रलेखा, अब दिया मुहतोड़ जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
बिहार
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
ऑटो
Rolls-Royce की पहली Electric Convertible लॉन्च, 10,500 LED लाइट्स से चमका लग्जरी केबिन
Rolls-Royce की पहली Electric Convertible लॉन्च, 10,500 LED लाइट्स से चमका लग्जरी केबिन
हेल्थ
Therapy For Hearing Loss: जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Embed widget