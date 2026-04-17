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जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं Poonam Dhillon, ये 8 फोटोज देख दिल हार बैठेंगे आप
Poonam Dhillon Old Photos: 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. आइए एक्ट्रेस के 64वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं.
80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है. पूनम ढिल्लों 18 अप्रैल को अपना 64वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं, जिन्हें देखकर आप दिल हार बैठेंगे.
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Published at : 17 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Tags :Poonam Dhillon Bollywood
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