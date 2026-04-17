बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने साल 1978 में आई फिल्म 'त्रिशूल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. तब वो सिर्फ 16 साल की थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.