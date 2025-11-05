मुंबई के 4,000 स्कवायर फीट के सी-फेसिंग बंगले में पूजा रहती हैं, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा बांद्रा में 6 करोड़ का 3 बीएचके अपार्टमेंट और हैदराबाद में 4 करोड़ रुपये का घर है.