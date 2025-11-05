हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक विज्ञापन के लिए ये हसीना चार्ज करती हैं 40 लाख रुपये, 45 करोड़ के आलीशान बंगले की हैं मालकिन, जानें कौन है?

एक विज्ञापन के लिए ये हसीना चार्ज करती हैं 40 लाख रुपये, 45 करोड़ के आलीशान बंगले की हैं मालकिन, जानें कौन है?

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने हुस्न और अदाओं से दीवाना बनाने वाली ये हसीना बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती है. गिनी-चुनी फिल्मों में काम करने के बाद भी इनका चार्म स्टारों वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 06:24 PM (IST)
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने हुस्न और अदाओं से दीवाना बनाने वाली ये हसीना बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती है. गिनी-चुनी फिल्मों में काम करने के बाद भी इनका चार्म स्टारों वाला है.

हम आज जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि टैलेंट के दम पर भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. ये हसीना साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपना जलवा बिखेर चुकी है.

1/7
ये कोई और नहीं बल्कि पूजा हेगड़े हैं.एक्ट्रेस अपनी शानदार एक्टिंग और धमाकेदार डांस मूव्स के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं.
ये कोई और नहीं बल्कि पूजा हेगड़े हैं.एक्ट्रेस अपनी शानदार एक्टिंग और धमाकेदार डांस मूव्स के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं.
2/7
पूजा हेगड़े ने 2010 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. उसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगू और हिंदी सिनेमा में कदम रखा. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की कमाई और संपत्ति कितनी है.
पूजा हेगड़े ने 2010 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था. उसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगू और हिंदी सिनेमा में कदम रखा. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की कमाई और संपत्ति कितनी है.
3/7
रिपोर्ट के अनुसार पूजा हेगड़े महीने में करीब 50 लाख रुपये की कमाई कर लेती हैं. इतना ही नहीं वो ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 40 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
रिपोर्ट के अनुसार पूजा हेगड़े महीने में करीब 50 लाख रुपये की कमाई कर लेती हैं. इतना ही नहीं वो ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 40 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
4/7
पूजा हेगड़े के इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं. फिल्मों के लिए एक्ट्रेस 4 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये है.
पूजा हेगड़े के इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं. फिल्मों के लिए एक्ट्रेस 4 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये है.
5/7
मुंबई के 4,000 स्कवायर फीट के सी-फेसिंग बंगले में पूजा रहती हैं, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा बांद्रा में 6 करोड़ का 3 बीएचके अपार्टमेंट और हैदराबाद में 4 करोड़ रुपये का घर है.
मुंबई के 4,000 स्कवायर फीट के सी-फेसिंग बंगले में पूजा रहती हैं, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा बांद्रा में 6 करोड़ का 3 बीएचके अपार्टमेंट और हैदराबाद में 4 करोड़ रुपये का घर है.
6/7
पूजा हेगड़े के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है. 4 करोड़ की रेंज रोवर, 2 करोड़ की पोर्श केन, 80 लाख की ऑडी Q7, 60 लाख की जैगुआर.
पूजा हेगड़े के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है. 4 करोड़ की रेंज रोवर, 2 करोड़ की पोर्श केन, 80 लाख की ऑडी Q7, 60 लाख की जैगुआर.
7/7
एक्ट्रेस के पास लुई वुइटन का 1.91 लाख और क्रिश्चियन डायर का 1.3 लाख का बैग है जो उनके स्टाइलिश लुक में और चार चांद लगा देता है.
एक्ट्रेस के पास लुई वुइटन का 1.91 लाख और क्रिश्चियन डायर का 1.3 लाख का बैग है जो उनके स्टाइलिश लुक में और चार चांद लगा देता है.
Published at : 05 Nov 2025 06:24 PM (IST)
Tags :
Pooja Hegde

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
ट्रेंडिंग
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
हेल्थ
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नौकरी
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget