एक्सप्लोरर
बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी
Pooja Batra Comeback: पूजा बत्रा हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज हसीना ने एक खास पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को खुशखबरी दी है.
पूजा बत्रा ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से अलग मुकाम हासिल किया है और आज वो किसी इंट्रो की मोहताज नहीं हैं. सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी का ऐलान करते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि कला की कोई सीमा नहीं होती.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 04:27 PM (IST)
Tags :Pooja Batra Virasat The Magic Lamp
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें क्या करती हैं
बॉलीवुड
10 Photos
'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion