बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी

Pooja Batra Comeback: पूजा बत्रा हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज हसीना ने एक खास पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को खुशखबरी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 04:27 PM (IST)
पूजा बत्रा ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से अलग मुकाम हासिल किया है और आज वो किसी इंट्रो की मोहताज नहीं हैं. सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी का ऐलान करते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि कला की कोई सीमा नहीं होती.

कला की कोई सीमा नहीं होती ये अभिनेत्री पूजा बत्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है. काफी समय से हिंदी सिनेमा से दूर रहने वाली एक्ट्रेस ने शुक्रवार को बताया कि वे जल्द ही 'द मैजिक लैंप' नाम की एक रूसी फिल्म में नजर आएंगी. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है.
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, 'द मैजिक लैंप' नाम की रूसी फिल्म में काम करना मेरे लिए वाकई में बेहद खुशी की बात है. इस फिल्म को लैंडक ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म और कला की कोई सीमा नहीं होती. आप सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा.
अभिनेत्री की यह तस्वीर उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है. यूजर्स कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया और बधाईयां दे रहे हैं. पूजा का मानना है कि कला की कोई भी सीमा नहीं होती है और ऐसा पहली बार नहीं है जब पूजा पहली बार वैश्विक मंच पर अपने अभिनय का परचम लहरा रही हैं.
इससे पहले भी उन्होंने हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्म 'वन अंडर द सन' में मुख्य भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में वह एक अंतरिक्ष यात्री बनी थीं. साल 2005 की उनकी फिल्म 'ताज महल: एन इटरनल लव स्टोरी' कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.
पूजा ने मनोरंजन जगत में आने के लिए सबसे पहले मॉडलिंग की, फिर उन्होंने मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद पूजा भले ही शीर्ष पर नहीं रहीं, लेकिन उनकी गिनती टॉप मॉडल्स में जरूर होने लगी. इसके बाद उन्होंने अभिनय की तरफ रुख किया और साउथ में फिल्म की.
इसके बाद वे 1997 में रिलीज बॉलीवुड फिल्म 'विरासत' में नजर आई थीं. उसके बाद उन्होंने ‘भाई’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘दिल ने फिर याद किया’ जैसी कई फिल्मों में काम किया. बाद का करियर कुछ खास नहीं रहा. इसके अलावा, पूजा ने रेडियो शो होस्ट किए और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए कंटेंट बनाया, जिससे उन्होंने दिखाया कि वह सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि नई चीजें बनाने में भी माहिर हैं.
अब सालों बाद पूजा बत्रा की कमबैक की खबर जानकार फैंस के बीच भी खुशी की लहर है. अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल चुराने वाली एक्ट्रेस अब पर्दे पर एक बार फिर से अपनी खूबसूरती और टैलेंट से देश-विदेश में अपने नाम का डंका बजाएंगी.
Published at : 07 Nov 2025 04:27 PM (IST)
