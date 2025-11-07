बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी

इसके बाद वे 1997 में रिलीज बॉलीवुड फिल्म 'विरासत' में नजर आई थीं. उसके बाद उन्होंने ‘भाई’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘दिल ने फिर याद किया’ जैसी कई फिल्मों में काम किया. बाद का करियर कुछ खास नहीं रहा. इसके अलावा, पूजा ने रेडियो शो होस्ट किए और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए कंटेंट बनाया, जिससे उन्होंने दिखाया कि वह सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि नई चीजें बनाने में भी माहिर हैं.