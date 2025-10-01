एक्सप्लोरर
48 साल की उम्र में भी जवान दिखती हैं पूजा बत्रा, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Pooja Batra Glamorous Look: 48 साल की उम्र में भी पूजा बत्रा अपनी जवां और ग्लैमरस अदाओं से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंट को बखूबी दर्शाती हैं.
पूजा बत्रा के हर लुक में सादगी और अट्रैक्शन दोनों साफ नजर आते हैं, जो फैंस को बहुत पसंद भी आता है. एक्ट्रेस 48 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 10:16 PM (IST)
