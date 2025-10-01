हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड48 साल की उम्र में भी जवान दिखती हैं पूजा बत्रा, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

48 साल की उम्र में भी जवान दिखती हैं पूजा बत्रा, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Pooja Batra Glamorous Look: 48 साल की उम्र में भी पूजा बत्रा अपनी जवां और ग्लैमरस अदाओं से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंट को बखूबी दर्शाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Pooja Batra Glamorous Look: 48 साल की उम्र में भी पूजा बत्रा अपनी जवां और ग्लैमरस अदाओं से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंट को बखूबी दर्शाती हैं.

पूजा बत्रा के हर लुक में सादगी और अट्रैक्शन दोनों साफ नजर आते हैं, जो फैंस को बहुत पसंद भी आता है. एक्ट्रेस 48 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

1/10
पूजा बत्रा बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं.
पूजा बत्रा बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं.
2/10
उनका जन्म 23 जनवरी 1975 को भारत में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और जल्दी ही फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाया.
उनका जन्म 23 जनवरी 1975 को भारत में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और जल्दी ही फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाया.
3/10
पूजा ने कई मैगजीन शूट और ब्रांड्स के लिए काम किया, जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज सबको पसंद आया.
पूजा ने कई मैगजीन शूट और ब्रांड्स के लिए काम किया, जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज सबको पसंद आया.
4/10
1990 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था. पूजा ने अपनी पहली फिल्म ‘तिरंगा’ से एक्टिंग की शुरुआत की.
1990 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था. पूजा ने अपनी पहली फिल्म ‘तिरंगा’ से एक्टिंग की शुरुआत की.
5/10
इसके बाद उन्होंने ‘जुदाई’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘हीरो हिट्स’, ‘होटल’, और ‘फरेब’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
इसके बाद उन्होंने ‘जुदाई’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘हीरो हिट्स’, ‘होटल’, और ‘फरेब’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
6/10
पूजा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने टीवी सीरियल्स और शोज में भी अपनी पहचान बनाई.
पूजा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने टीवी सीरियल्स और शोज में भी अपनी पहचान बनाई.
7/10
उनका ग्लैमरस लुक, स्टाइल और सिंपल पर्सनेलिटी उन्हें फैंस के बीच खास बनाता है.
उनका ग्लैमरस लुक, स्टाइल और सिंपल पर्सनेलिटी उन्हें फैंस के बीच खास बनाता है.
8/10
पूजा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं.
पूजा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं.
9/10
उनकी फिटनेस और लाइफस्टाइल फैंस के लिए इंस्पिरेशन है. 48 साल की उम्र में भी वो बेहद यंग और ग्लैमरस दिखती हैं.
उनकी फिटनेस और लाइफस्टाइल फैंस के लिए इंस्पिरेशन है. 48 साल की उम्र में भी वो बेहद यंग और ग्लैमरस दिखती हैं.
10/10
उनका फैशन सेंस, स्टाइल और कॉन्फिडेंट उन्हें आज भी खास पर्सनेलिटी में शामिल करता है.
उनका फैशन सेंस, स्टाइल और कॉन्फिडेंट उन्हें आज भी खास पर्सनेलिटी में शामिल करता है.
Published at : 01 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Pooja Batra Judai Pooja Batra Pics

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
बॉलीवुड
Photos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
जनरल नॉलेज
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget