Pongal 2026: पोंगल पर ट्राय करें बॉलीवुड हसीनाओं के ये साड़ी लुक, जाह्नवी कपूर-कृति सेनन से नहीं दिखेंगी कम
Pongal 2026 Saree Looks: पोंगल पर सफेद साड़ी पहनना न सिर्फ साउथ इंडियन कल्चर की पहचान है, बल्कि कई बॉलीवुड अदाकाराओं के फेस्टिव स्टाइल का हिस्सा भी है. ऐसे में आप भी उनके लुक्स से टिप्स ले सकती हैं.
पोंगल जैसे फसलों के त्योहार पर सफेद साड़ी नई शुरुआत, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है. गोल्ड बॉर्डर वाली कॉटन या सिल्क साड़ी इस त्योहार को और भी खास बना देती है. सादगी और एलिगेंस का प्रतीक बनी सफेद साड़ी को साड़ी क्वीन विद्या बालन से लेकर जाह्नवी कपूर, कृति खरबंदा, कंगना रनौत और कृति सेनन ने अपने-अपने अंदाज में खूबसूरती से कैरी किया है. इनसे स्टाइलिंग आइडिया लेकर आप भी उनकी तरह हसीन दिख सकती हैं.
