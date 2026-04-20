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स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
पेड्डी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों स्विट्जरलैंड वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जिसकी झलक उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है. शेयर की गई फोटोज में स्विट्जरलैंड की भी खूबसूरती देखने को मिली.
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आने वाली हैं. वहीं इन दिनों वो स्विट्ज़रलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रिप की कोई फोटोज शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई.
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Published at : 20 Apr 2026 06:55 AM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Peddi
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