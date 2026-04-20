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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

पेड्डी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों स्विट्जरलैंड वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जिसकी झलक उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है. शेयर की गई फोटोज में स्विट्जरलैंड की भी खूबसूरती देखने को मिली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 06:55 AM (IST)
पेड्डी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों स्विट्जरलैंड वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जिसकी झलक उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है. शेयर की गई फोटोज में स्विट्जरलैंड की भी खूबसूरती देखने को मिली.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आने वाली हैं. वहीं इन दिनों वो स्विट्ज़रलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रिप की कोई फोटोज शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई.

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जाह्नवी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर स्विट्ज़रलैंड ट्रिप की कई फोटोज शेयर की है, जिनमें वो फुल एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर स्विट्ज़रलैंड ट्रिप की कई फोटोज शेयर की है, जिनमें वो फुल एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
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शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं. इस फोटो में वो कॉन्फिडेंट अंदाज में पोज दे रही हैं.
शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं. इस फोटो में वो कॉन्फिडेंट अंदाज में पोज दे रही हैं.
Published at : 20 Apr 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Peddi

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