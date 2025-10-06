हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ज्योति सिंह की 10 तस्वीरें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस से नहीं हैं कम

ज्योति सिंह की 10 तस्वीरें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस से नहीं हैं कम

Pawan Singh Wife 10 Photos: पावरस्टार पवन सिंह के साथ-साथ अब उनकी पत्नी भी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत फोटोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 07:49 PM (IST)
Pawan Singh Wife 10 Photos: पावरस्टार पवन सिंह के साथ-साथ अब उनकी पत्नी भी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत फोटोज

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी अपनी खूबसूरती और सादगी से फैंस का दिल जीत लेती हैं. साड़ी लुक में तो वो और भी ज्यादा ग्रेसफुल नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं, जहां हर लुक में उनका स्टाइल और एलीगेंस साफ झलकता है. चलिए देखते हैं उनकी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बेहद ही खूबसूरत हैं.
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बेहद ही खूबसूरत हैं.
2/10
ब्यूटी की बात करें तो ज्योति खूबसूरती के मामले में एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं.
ब्यूटी की बात करें तो ज्योति खूबसूरती के मामले में एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं.
3/10
ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
4/10
ज्योति का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खूबसूरत है. उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है और बन बनाया है जिसमें वो काफी सुंदर नजर आ रही हैं.
ज्योति का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खूबसूरत है. उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है और बन बनाया है जिसमें वो काफी सुंदर नजर आ रही हैं.
5/10
इस तस्वीर में ज्योति ब्लू कलर की साड़ी नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में वो बेहद ही हसीन दिख रही हैं.
इस तस्वीर में ज्योति ब्लू कलर की साड़ी नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में वो बेहद ही हसीन दिख रही हैं.
6/10
ज्योति सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि अपनी ग्लैमरस तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती हैं. इस लुक में भी वो बेमिसाल लग रही हैं.
ज्योति सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि अपनी ग्लैमरस तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती हैं. इस लुक में भी वो बेमिसाल लग रही हैं.
7/10
बता दे कि इन दिनों ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं.
बता दे कि इन दिनों ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं.
8/10
दरअसल पवन और ज्योति की शादीशुदा लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं.
दरअसल पवन और ज्योति की शादीशुदा लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं.
9/10
ज्योति और पवन की शादी सात साल पहले हुई थी और शादी के कुछ साल बाद ही रिश्ते में खटास आ गई थी.
ज्योति और पवन की शादी सात साल पहले हुई थी और शादी के कुछ साल बाद ही रिश्ते में खटास आ गई थी.
10/10
पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी. पहले कपल ने कोर्ट मैरिज की फिर सात फेरे भी लिए थे.
पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी. पहले कपल ने कोर्ट मैरिज की फिर सात फेरे भी लिए थे.
Published at : 06 Oct 2025 07:49 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Jyoti Singh

Photo Gallery

View More
Embed widget