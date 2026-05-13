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पानी पूरी स्टॉल पर 'पति पत्नी और वो दो' की कास्ट का दिखा फूडी अंदाज, चाट खाते दिखे आयुष्मान-सारा
Pati Patni Aur Wo Do Cast: सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह इन दिनों आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी बीच पानी पूरी खाते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
आने वाली कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की स्टारकास्ट इन दिनों खूब एंजॉय करती हुई नजर आ रही है. हाल ही में उनकी कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना पानी पूरी के स्टॉल पर पानी पूरी खाते हुए नजर आ रही है. साथ ही तस्वीरों में तीनों इस दिन को बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे है, जो अब फैंस के बीच वायरल हो रहा है.
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Published at : 13 May 2026 07:59 PM (IST)
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
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