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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपानी पूरी स्टॉल पर 'पति पत्नी और वो दो' की कास्ट का दिखा फूडी अंदाज, चाट खाते दिखे आयुष्मान-सारा

पानी पूरी स्टॉल पर 'पति पत्नी और वो दो' की कास्ट का दिखा फूडी अंदाज, चाट खाते दिखे आयुष्मान-सारा

Pati Patni Aur Wo Do Cast: सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह इन दिनों आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी बीच पानी पूरी खाते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 May 2026 07:59 PM (IST)
Pati Patni Aur Wo Do Cast: सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह इन दिनों आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी बीच पानी पूरी खाते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

आने वाली कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की स्टारकास्ट इन दिनों खूब एंजॉय करती हुई नजर आ रही है. हाल ही में उनकी कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना पानी पूरी के स्टॉल पर पानी पूरी खाते हुए नजर आ रही है. साथ ही तस्वीरों में तीनों इस दिन को बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे है, जो अब फैंस के बीच वायरल हो रहा है.

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इस तस्वीर में सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह पानी पूरी के स्टॉल के पास खड़े हैं.
इस तस्वीर में सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह पानी पूरी के स्टॉल के पास खड़े हैं.
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ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस पहने आयुष्मान बहुत ही मजे से पानी पूरी खाते दिखाई दे रहे हैं.
ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस पहने आयुष्मान बहुत ही मजे से पानी पूरी खाते दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 13 May 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana Pati Patni Aur Wo Do Movie

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