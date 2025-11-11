इन फोटोज के साथ परिणीति ने कैप्शन में लिखा- 'जब मुझे लगा कि तुम इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकते, तब तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बन गए. मैं तुम्हें हमारी जिंदगी के हर पल देखती हूं - एक परफेक्ट बेटे, परफेक्ट पति और परफेक्ट पिता के रूप में.'