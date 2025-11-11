एक्सप्लोरर
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Parineeti Chopra Wishes Raghav Chadha: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्ढा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में परिणीति ने रोमांटिक फोटोज के साथ उन्हें विश किया है.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में एक बेटे के पेरेंट्स बने हैं. पिता बनने के बाद ये राघव का पहला बर्थडे है. इस मौके पर परिणीति ने राघव चड्ढा के लिए स्पेशल पोस्ट किया है और उन्हें बर्थडे विश किया है.
Published at : 11 Nov 2025 03:22 PM (IST)
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
