'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें

Parineeti Chopra Wishes Raghav Chadha: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्ढा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में परिणीति ने रोमांटिक फोटोज के साथ उन्हें विश किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 11 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Parineeti Chopra Wishes Raghav Chadha: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्ढा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में परिणीति ने रोमांटिक फोटोज के साथ उन्हें विश किया है.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में एक बेटे के पेरेंट्स बने हैं. पिता बनने के बाद ये राघव का पहला बर्थडे है. इस मौके पर परिणीति ने राघव चड्ढा के लिए स्पेशल पोस्ट किया है और उन्हें बर्थडे विश किया है.

राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने पति के लिए एक प्यारा-सा नोट भी लिखा है.
एक फोटो में परिणीति और राघव मेट्रो में बैठे दिख रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पति को किस करती दिखाई दे रही हैं.
एक और फोटो में परिणीति चोपड़ा अपने बेबी बंप के साथ राघव चड्ढा संग पोज देती दिखाई दे रही हैं.
दूसरी फोटो में राघव परिणीति को प्यार से खिलाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस उन्हें प्यार से निहारती दिख रही हैं.
परिणीति के पोस्ट में ज्यादातर फोटोज विदेश की लग रही हैं. एक फोटो में वो राघव को पीछे से हग करती भी नजर आईं.
एक तस्वीर में राघव के साथ उनके पेरेंट्स भी दिखाई दिए. उन्हें हार्वर्ड डैड और हार्वर्ड मॉम वाली टी-शर्ट फ्लॉन्ट करते देखा गया.
इन फोटोज के साथ परिणीति ने कैप्शन में लिखा- 'जब मुझे लगा कि तुम इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकते, तब तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बन गए. मैं तुम्हें हमारी जिंदगी के हर पल देखती हूं - एक परफेक्ट बेटे, परफेक्ट पति और परफेक्ट पिता के रूप में.'
एक्ट्रेस आगे लिखती हैं- 'मैं तुम्हें कड़ी मेहनत करते देखती हूं (कभी-कभी बहुत ज्यादा), काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाते हुए. तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, मेरा गौरव हो, मेरी ऑक्सीजन हो. सबसे शानदार इंसान.'
परिणीति आखिर में लिखती हैं- 'मैं भगवान से लाखवीं बार पूछती हूं कि मैंने ऐसा क्या पुण्य तुम मुझे मिले? मेरेने की वजह को जन्मदिन मुबारक हो. मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकती.'
Published at : 11 Nov 2025 03:22 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

