परिणाीती चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर है एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा. परिणीति स्कु्ल के दौरान अपने क्लास की टॉपर रह चुकी है. वे ब्रिटेन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस,फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है. इतना ही उन्हें स्कॉर्लशिप भी मिल चुके है.