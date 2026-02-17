परिणाीती चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपरिणाीती चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई-लिखाई में भी माहिर हैं. इस लिस्ट में परिणीति चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक का नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 03:34 PM (IST)
परिणीति चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा तक की एक्टिंग को फैंस खूब पसंद करते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये हसीनाएं बेहद पढ़ी-लिखी भी हैं.

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर है एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा. परिणीति स्कु्ल के दौरान अपने क्लास की टॉपर रह चुकी है. वे ब्रिटेन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस,फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है. इतना ही उन्हें स्कॉर्लशिप भी मिल चुके है.
इस लिस्ट के दुसरे नंबर पर है डिंपल क्विन प्रीति जिंटा. एक्ट्रेस ने हिमाचल प्रदेश युनीवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स बैचलर और क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम की मालकिन भी हैं.
Published at : 17 Feb 2026 03:34 PM (IST)
