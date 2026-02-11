हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मम्मी बनने के बाद परिणीति चोपड़ा का बदला लुक, पिंक साड़ी के साथ रॉयल नेकलेस में ढाया कहर

मम्मी बनने के बाद परिणीति चोपड़ा का बदला लुक, पिंक साड़ी के साथ रॉयल नेकलेस में ढाया कहर

परिणीति चोपड़ा बेशक काफी लंबे वक्त से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स को शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 02:21 PM (IST)
परिणीति चोपड़ा बेशक काफी लंबे वक्त से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स को शेयर करती रहती हैं.

परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन तस्वीरों में एक्ट्रेस का एलीगेंट अंदाज देखने को मिल रहा है.

लेटेस्ट तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा पिंक साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं.एक्ट्रेस ने अपने लुक को फुल स्लीव ब्लाउज और रॉयल नेकलेस के साथ पूरा किया है.
लेटेस्ट तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा पिंक साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं.एक्ट्रेस ने अपने लुक को फुल स्लीव ब्लाउज और रॉयल नेकलेस के साथ पूरा किया है.
परिणीति की इन तस्वीरों में साड़ी और रॉयल नेकलेस में कयामत लग रही हैं. फैंस उनके इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
परिणीति की इन तस्वीरों में साड़ी और रॉयल नेकलेस में कयामत लग रही हैं. फैंस उनके इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Published at : 11 Feb 2026 02:21 PM (IST)
PARINEETI CHOPRA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

