हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपरिणीति चोपड़ा की 10 तस्वीरें: खूबसूरती में बहन प्रियंका से नहीं हैं कम, यहां देखें मॉम टू बी के गॉर्जियस लुक

परिणीति चोपड़ा की 10 तस्वीरें: खूबसूरती में बहन प्रियंका से नहीं हैं कम, यहां देखें मॉम टू बी के गॉर्जियस लुक

Parineeti Chopra pictures: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की मॉम टू बी यानि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के कुछ गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिनपर आप भी दिल हार बैठेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Parineeti Chopra pictures: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की मॉम टू बी यानि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के कुछ गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिनपर आप भी दिल हार बैठेंगे.

परिणीत चोपड़ा इन दिनों काम से दूर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन फैंस को अपनी लाइफ अपडेट देती रहती हैं. इसी बीच हम आपको मॉम टू बी की कुछ बेहद दिलकश और खूबसूरत फोटोज दिखा रहे हैं. डालिए इनपर एक नजर....

1/10
परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की कजिन हैं. जिनकी एक्टिंग और लुक्स फैंस को खूब पसंद है.
परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की कजिन हैं. जिनकी एक्टिंग और लुक्स फैंस को खूब पसंद है.
2/10
परिणीति ने फिल्म ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से अपना करियर शुरू किया था. लेकिन बतौर हीरोइन वो ‘इश्कजादे’ में नजर आई थी.
परिणीति ने फिल्म ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से अपना करियर शुरू किया था. लेकिन बतौर हीरोइन वो ‘इश्कजादे’ में नजर आई थी.
3/10
इस फिल्म से एक्ट्रेस को खूब फेम मिला. इसके बाद एक्ट्रेस ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘हंसी तो फंसी’, ‘दावत-ए-इश्क’, ‘किल दिल’, ‘गोलमाल अगेन’, ‘केसरी’, ‘साइना’, ‘मिशन रानीगंज’ ,और ‘चमकीला’ में नजर आई.
इस फिल्म से एक्ट्रेस को खूब फेम मिला. इसके बाद एक्ट्रेस ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘हंसी तो फंसी’, ‘दावत-ए-इश्क’, ‘किल दिल’, ‘गोलमाल अगेन’, ‘केसरी’, ‘साइना’, ‘मिशन रानीगंज’ ,और ‘चमकीला’ में नजर आई.
4/10
परी ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. दोनों अब जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.
परी ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. दोनों अब जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.
5/10
परिणीति प्रेग्नेंसी के दौरान अपने यूट्यूब चैनल को री लॉन्च किया है. अब एक्ट्रेस डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगी.
परिणीति प्रेग्नेंसी के दौरान अपने यूट्यूब चैनल को री लॉन्च किया है. अब एक्ट्रेस डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगी.
6/10
उनका लेटेस्ट वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. जिसमें वो पहली बार अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
उनका लेटेस्ट वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. जिसमें वो पहली बार अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
7/10
परिणीति फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को 43 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
परिणीति फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को 43 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
8/10
एक्ट्रेस भी यहां हर दिन अपने फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी गॉर्जियस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस भी यहां हर दिन अपने फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी गॉर्जियस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
9/10
इस फोटो में मोनोकिनी पहने बीच पर पोज देती हुई परिणीति चोपड़ा काफी ज्यादा क्यूट लग रही हैं.
इस फोटो में मोनोकिनी पहने बीच पर पोज देती हुई परिणीति चोपड़ा काफी ज्यादा क्यूट लग रही हैं.
10/10
इस ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक देखते ही बन रहा है. उनकी ये फोटोज कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.
इस ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक देखते ही बन रहा है. उनकी ये फोटोज कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.
Published at : 23 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Bollywood PARINEETI CHOPRA

Photo Gallery

