परिणीति चोपड़ा की 10 तस्वीरें: खूबसूरती में बहन प्रियंका से नहीं हैं कम, यहां देखें मॉम टू बी के गॉर्जियस लुक
Parineeti Chopra pictures: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की मॉम टू बी यानि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के कुछ गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिनपर आप भी दिल हार बैठेंगे.
परिणीत चोपड़ा इन दिनों काम से दूर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन फैंस को अपनी लाइफ अपडेट देती रहती हैं. इसी बीच हम आपको मॉम टू बी की कुछ बेहद दिलकश और खूबसूरत फोटोज दिखा रहे हैं. डालिए इनपर एक नजर....
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Tags :Bollywood PARINEETI CHOPRA
