एक्सप्लोरर
बैंकर बनने निकली थी ये हसीना, फिर बन गई बॉलीवुड एक्ट्रेस, जानें- कौन हैं ये
Parineeti’s Journey: परिणीति चोपड़ा का सफर अंबाला की सड़कों से बॉलीवुड तक का एक इन्स्परेशनल किस्सा है. उनकी मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक असली स्टार बना दिया.
परिणीति चोपड़ा की कहानी सपनों, स्ट्रगल और कोइंसिडेंस का अनोखा मेल है. अंबाला के एक पंजाबी परिवार से परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह बॉलीवुड की चमक-दमक का हिस्सा बनेंगी. लंदन से मार्केटिंग की डिग्री लेने के बाद जब बैंकिंग सेक्टर में मंदी आई, तो किस्मत ने उन्हें एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया और वहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, जिसने उन्हें एक सफल और इन्स्परेशनल एक्ट्रेस बना दिया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Oct 2025 03:15 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
मुस्लिम शख्स संग शादी कर एक्ट्रेस ने छोड़ा करियर, फिर लैला लेकर आई जिंदगी में खुशियां
बॉलीवुड
9 Photos
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
बॉलीवुड
8 Photos
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion