बैंकर बनने निकली थी ये हसीना, फिर बन गई बॉलीवुड एक्ट्रेस, जानें- कौन हैं ये

पंजाबी परिवार की वो लड़की जो अंबाला की सड़कों पर सपने बुन रही थी, वह आज बॉलीवुड की सबसे चहेती हीरोइन बन चुकी है, नाम है परिणीति चोपड़ा. 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्मी परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह सिल्वर स्क्रीन की रानी बनेगी. उनकी ज़िंदगी शुरू से ही मेहनत और लगन का एक सुंदर एग्जांपल रही है.