बैंकर बनने निकली थी ये हसीना, फिर बन गई बॉलीवुड एक्ट्रेस, जानें- कौन हैं ये

बैंकर बनने निकली थी ये हसीना, फिर बन गई बॉलीवुड एक्ट्रेस, जानें- कौन हैं ये

Parineeti’s Journey: परिणीति चोपड़ा का सफर अंबाला की सड़कों से बॉलीवुड तक का एक इन्स्परेशनल किस्सा है. उनकी मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक असली स्टार बना दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Parineeti’s Journey: परिणीति चोपड़ा का सफर अंबाला की सड़कों से बॉलीवुड तक का एक इन्स्परेशनल किस्सा है. उनकी मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक असली स्टार बना दिया.

परिणीति चोपड़ा की कहानी सपनों, स्ट्रगल और कोइंसिडेंस का अनोखा मेल है. अंबाला के एक पंजाबी परिवार से परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह बॉलीवुड की चमक-दमक का हिस्सा बनेंगी. लंदन से मार्केटिंग की डिग्री लेने के बाद जब बैंकिंग सेक्टर में मंदी आई, तो किस्मत ने उन्हें एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया और वहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, जिसने उन्हें एक सफल और इन्स्परेशनल एक्ट्रेस बना दिया.

पंजाबी परिवार की वो लड़की जो अंबाला की सड़कों पर सपने बुन रही थी, वह आज बॉलीवुड की सबसे चहेती हीरोइन बन चुकी है, नाम है परिणीति चोपड़ा. 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्मी परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह सिल्वर स्क्रीन की रानी बनेगी. उनकी ज़िंदगी शुरू से ही मेहनत और लगन का एक सुंदर एग्जांपल रही है.
पंजाबी परिवार की वो लड़की जो अंबाला की सड़कों पर सपने बुन रही थी, वह आज बॉलीवुड की सबसे चहेती हीरोइन बन चुकी है, नाम है परिणीति चोपड़ा. 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्मी परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वह सिल्वर स्क्रीन की रानी बनेगी. उनकी ज़िंदगी शुरू से ही मेहनत और लगन का एक सुंदर एग्जांपल रही है.
अंबाला में स्कूल करने के बाद उन्होंने लंदन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में डिग्री ली. उनका सपना था एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. लंदन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थीं और उनका झुकाव फिल्मों की ओर बिल्कुल नहीं था.
अंबाला में स्कूल करने के बाद उन्होंने लंदन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में डिग्री ली. उनका सपना था एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. लंदन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थीं और उनका झुकाव फिल्मों की ओर बिल्कुल नहीं था.
परिणीति का बॉलीवुड में आना महज एक करियर की कहानी नहीं है, बल्कि यह किस्मत का एक ऐसा अनोखा दांव है जिसने एक स्ट्रीमलाइन जीवन प्लान को पूरी तरह बदल दिया. जहां हजारों जवान आंखों में सपने लिए एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, वहीं परिणीति की नजरें लंदन के फाइनेंशियल बाजार पर टिकी थीं.
परिणीति का बॉलीवुड में आना महज एक करियर की कहानी नहीं है, बल्कि यह किस्मत का एक ऐसा अनोखा दांव है जिसने एक स्ट्रीमलाइन जीवन प्लान को पूरी तरह बदल दिया. जहां हजारों जवान आंखों में सपने लिए एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, वहीं परिणीति की नजरें लंदन के फाइनेंशियल बाजार पर टिकी थीं.
उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी और उनका इरादा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का था. लेकिन 2009 में आई ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ने बैंकिंग एरिया में नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए. यह उनके करियर के लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी.
उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी और उनका इरादा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का था. लेकिन 2009 में आई ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ने बैंकिंग एरिया में नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए. यह उनके करियर के लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी.
अपने सपनों पर ताला लगता देख परिणीति भारत लौट आईं. यहां उन्होंने अपनी कजिन प्रियंका चोपड़ा की मदद से यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के मार्केटिंग और पीआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप शुरू की. यह कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई उनकी असली फिल्मी जर्नी.
अपने सपनों पर ताला लगता देख परिणीति भारत लौट आईं. यहां उन्होंने अपनी कजिन प्रियंका चोपड़ा की मदद से यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के मार्केटिंग और पीआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप शुरू की. यह कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई उनकी असली फिल्मी जर्नी.
परिणीति ने एक बार बताया था कि उन्हें एक्टिंग से कोई लगाव नहीं था. उनके मुताबिक, उन्हें लगता था कि यह केवल मेकअप और शो ऑफ का काम है. लेकिन किस्मत ने उन्हें वहीं ला खड़ा किया जहां उन्होंने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी कैमरे के सामने.
परिणीति ने एक बार बताया था कि उन्हें एक्टिंग से कोई लगाव नहीं था. उनके मुताबिक, उन्हें लगता था कि यह केवल मेकअप और शो ऑफ का काम है. लेकिन किस्मत ने उन्हें वहीं ला खड़ा किया जहां उन्होंने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी कैमरे के सामने.
वाईआरएफ में काम करते हुए स्टूडियो के कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी पर्सनालिटी देखकर मज़ाक में उन्हें एक डमी ऑडिशन देने को कहा. परिणीति ने इसे खेल-खेल में लिया और फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के किरदार गीत के कुछ डायलॉग रिकॉर्ड करवा दिए. किसी को क्या पता था कि यह मज़ाक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन जाएगा.
वाईआरएफ में काम करते हुए स्टूडियो के कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी पर्सनालिटी देखकर मज़ाक में उन्हें एक डमी ऑडिशन देने को कहा. परिणीति ने इसे खेल-खेल में लिया और फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के किरदार गीत के कुछ डायलॉग रिकॉर्ड करवा दिए. किसी को क्या पता था कि यह मज़ाक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन जाएगा.
वह इनफॉर्मल ऑडिशन टेप आदित्य चोपड़ा तक पहुंचा. परिणीति की नेचुरल एनर्जी और टैलेंट देखकर वह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें मार्केटिंग सेक्टर से हटाकर एक्टिंग के लिए तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया. उन्होंने साफ कहा “तुम्हारी असली जगह कैमरे के सामने है, पीछे नहीं.”
वह इनफॉर्मल ऑडिशन टेप आदित्य चोपड़ा तक पहुंचा. परिणीति की नेचुरल एनर्जी और टैलेंट देखकर वह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें मार्केटिंग सेक्टर से हटाकर एक्टिंग के लिए तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया. उन्होंने साफ कहा “तुम्हारी असली जगह कैमरे के सामने है, पीछे नहीं.”
इसके बाद साल 2011 में परिणीति ने ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से एक्टिंग की शुरुआत की. स्पोर्टिंग रोल में होते हुए भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और उसी साल बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड जीता. अगले ही साल ‘इश्कजादे’ ने उन्हें बॉलीवुड की नई स्टार के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड (स्पेशल मेंशन) मिला.
इसके बाद साल 2011 में परिणीति ने ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से एक्टिंग की शुरुआत की. स्पोर्टिंग रोल में होते हुए भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और उसी साल बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड जीता. अगले ही साल ‘इश्कजादे’ ने उन्हें बॉलीवुड की नई स्टार के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड (स्पेशल मेंशन) मिला.
आज परिणीति चोपड़ा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि इन्स्परेशन का प्रतीक हैं. उनकी कहानी बताती है कि ज़िंदगी की दिशा कभी भी बदल सकती है बस उसे अपनाने की हिम्मत चाहिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना देखने वाली लड़की आज बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और टैलेंटेड एक्टर में गिनी जाती है, और यह सफर अब भी जारी है.
आज परिणीति चोपड़ा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि इन्स्परेशन का प्रतीक हैं. उनकी कहानी बताती है कि ज़िंदगी की दिशा कभी भी बदल सकती है बस उसे अपनाने की हिम्मत चाहिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना देखने वाली लड़की आज बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और टैलेंटेड एक्टर में गिनी जाती है, और यह सफर अब भी जारी है.
Published at : 22 Oct 2025 03:15 PM (IST)
