बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात

परिणीति के भाई शिवांग ने उनका इंट्रोडक्शन राघव चड्ढा से करवाया. परिणीति ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में राघव से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वह राघव से मिलीं तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा- हैलो, मैं परिणीति चोपड़ा, मेरे भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं.