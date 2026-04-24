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बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात
Parineeti-Raghav Love Story: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस कपल की लव स्टोरी के बारे में.
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्डा की जोड़ी आज इंडस्ट्री और पॉलिटिकल सर्कल में सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं. दोनों को साथ देखकर फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद करते हैं. आइए जानते हैं कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई और रिश्ता कैसे आगे बढ़ा.
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Published at : 24 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Tags :Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
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