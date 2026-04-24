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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात

बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात

Parineeti-Raghav Love Story: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस कपल की लव स्टोरी के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Parineeti-Raghav Love Story: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस कपल की लव स्टोरी के बारे में.

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्डा की जोड़ी आज इंडस्ट्री और पॉलिटिकल सर्कल में सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं. दोनों को साथ देखकर फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद करते हैं. आइए जानते हैं कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई और रिश्ता कैसे आगे बढ़ा.

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परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. एक्ट्रेस एक अवॉर्ड फंक्शन में अचीवर अवार्ड इन एंटरटेनमेंट लेने गई थीं, जबकि उसी इवेंट में राघव चड्ढा को पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड लेना था.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. एक्ट्रेस एक अवॉर्ड फंक्शन में अचीवर अवार्ड इन एंटरटेनमेंट लेने गई थीं, जबकि उसी इवेंट में राघव चड्ढा को पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड लेना था.
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परिणीति के भाई शिवांग ने उनका इंट्रोडक्शन राघव चड्ढा से करवाया. परिणीति ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में राघव से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वह राघव से मिलीं तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा- हैलो, मैं परिणीति चोपड़ा, मेरे भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं.
परिणीति के भाई शिवांग ने उनका इंट्रोडक्शन राघव चड्ढा से करवाया. परिणीति ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में राघव से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वह राघव से मिलीं तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा- हैलो, मैं परिणीति चोपड़ा, मेरे भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं.
Published at : 24 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA

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