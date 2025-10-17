हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPankaj Dheer Prayer Meet: पंकज धीर की प्रेयर मीट में जुटा आधा बॉलीवुड! सालों से गुमनाम चेहरे भी आए नजर

Pankaj Dheer Prayer Meet: पंकज धीर की प्रेयर मीट में जुटा आधा बॉलीवुड! सालों से गुमनाम चेहरे भी आए नजर

Pankaj Dheer Prayer Meet: 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को कैंसर से निधन हो गया था. आज एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई जिसमें कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 17 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Pankaj Dheer Prayer Meet: 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को कैंसर से निधन हो गया था. आज एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई जिसमें कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.

पंकज धीर की प्रेयर मीट में कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की और एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सिनेमा जगत की कई ऐसी हस्तियां भी नजर आईं जो सालों से पर्दे से दूर हैं. सुरेश ऑबेरॉय से लेकर मुकेश ऋषि तक अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

1/12
पंकज धीर के बेटे निकितन धीर को इस दौरान बेहद मायूस देखा गया. एक्टर सफेद धोती-कुर्ता पहने नजर आए.
पंकज धीर के बेटे निकितन धीर को इस दौरान बेहद मायूस देखा गया. एक्टर सफेद धोती-कुर्ता पहने नजर आए.
2/12
निकितन धीर की पत्नी और एक्ट्रेस कृतिका सेंगर भी इस दुख की घड़ी में ससुराल वालों के साथ दिखीं.
निकितन धीर की पत्नी और एक्ट्रेस कृतिका सेंगर भी इस दुख की घड़ी में ससुराल वालों के साथ दिखीं.
3/12
एक्टर जायेद खान और रजत बेदी भी कैजुअल लुक में स्पॉट हुए. दोनों एक्टर्स को व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में देखा गया.
एक्टर जायेद खान और रजत बेदी भी कैजुअल लुक में स्पॉट हुए. दोनों एक्टर्स को व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में देखा गया.
4/12
ईशा देओल भी पंकज धीर की प्रेयर मीट का हिस्सा बनीं. इस दौरान उन्हें व्हाइट चिकनकारी सूट पहने देखा गया.
ईशा देओल भी पंकज धीर की प्रेयर मीट का हिस्सा बनीं. इस दौरान उन्हें व्हाइट चिकनकारी सूट पहने देखा गया.
5/12
उपासना सिंह भी पंकज धीर की प्रेयर मीट में शामिल हुईं. इस दौरान 'कुंडली भाग्य' फेम एक्ट्रेस ऊषा बचानी भी नजर आईं.
उपासना सिंह भी पंकज धीर की प्रेयर मीट में शामिल हुईं. इस दौरान 'कुंडली भाग्य' फेम एक्ट्रेस ऊषा बचानी भी नजर आईं.
6/12
एक्ट्रेस जूही परमार अपने पति अनूप सोनी के साथ पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं. दोनों के चेहरे पर गम साफ झलक रहा था.
एक्ट्रेस जूही परमार अपने पति अनूप सोनी के साथ पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं. दोनों के चेहरे पर गम साफ झलक रहा था.
7/12
दिग्गज एक्टर मुकेश ऋषि भी अपने दोस्त की प्रेयर मीट का हिस्सा बने. इस दौरान सुरेश ऑबेरॉय भी अपनी वाइफ के साथ स्पॉट हुए.
दिग्गज एक्टर मुकेश ऋषि भी अपने दोस्त की प्रेयर मीट का हिस्सा बने. इस दौरान सुरेश ऑबेरॉय भी अपनी वाइफ के साथ स्पॉट हुए.
8/12
मुकेश खन्ना और करणवीर बोहरा भी इस दुख की घड़ी में धीर फैमिली के साथ दिखे.
मुकेश खन्ना और करणवीर बोहरा भी इस दुख की घड़ी में धीर फैमिली के साथ दिखे.
9/12
शिल्पा शेट्टी भी पति राज कुंद्रा के साथ प्रेयर मीट में शामिल हुईं. एक्ट्रेस को इस दौरान प्रिंटेड कॉर्सेट में देखा गया.
शिल्पा शेट्टी भी पति राज कुंद्रा के साथ प्रेयर मीट में शामिल हुईं. एक्ट्रेस को इस दौरान प्रिंटेड कॉर्सेट में देखा गया.
10/12
जैकी श्रॉफ भी व्हाइट कुर्ता पायजामा पहन पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दौरान सोनू सूद भी कैजुअल लुक में नजर आए.
जैकी श्रॉफ भी व्हाइट कुर्ता पायजामा पहन पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दौरान सोनू सूद भी कैजुअल लुक में नजर आए.
11/12
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो को भी मीट में देखा गया. पूनम इस दौरान सिंपल लुक में दिखाई दीं.
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो को भी मीट में देखा गया. पूनम इस दौरान सिंपल लुक में दिखाई दीं.
12/12
एक्टर सुरेंद्र पाल और रणजीत ने भी पंकज धीर की प्रेयर मीट में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की.
एक्टर सुरेंद्र पाल और रणजीत ने भी पंकज धीर की प्रेयर मीट में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published at : 17 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Tags :
Jackie Shroff Pankaj Dheer Shilpa SheTTy Pankaj Dheer Prayer Meet

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
बॉलीवुड
विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
बॉलीवुड
विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
विश्व
अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बढ़ी शहबाज शरीफ की टेंशन! मीटिंग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के CM ने दिया गच्चा
अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बढ़ी शहबाज शरीफ की टेंशन! मीटिंग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के CM ने दिया गच्चा
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
यूटिलिटी
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget