Pankaj Dheer Prayer Meet: पंकज धीर की प्रेयर मीट में जुटा आधा बॉलीवुड! सालों से गुमनाम चेहरे भी आए नजर
Pankaj Dheer Prayer Meet: 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को कैंसर से निधन हो गया था. आज एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई जिसमें कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.
पंकज धीर की प्रेयर मीट में कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की और एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सिनेमा जगत की कई ऐसी हस्तियां भी नजर आईं जो सालों से पर्दे से दूर हैं. सुरेश ऑबेरॉय से लेकर मुकेश ऋषि तक अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.
Published at : 17 Oct 2025 07:36 PM (IST)
