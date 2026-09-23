डॉक्टर से रॉकस्टार बने पलाश सेन, 'धूम पिचक धूम' से बदली इंडी पॉप की तस्वीर

पलाश सेन का जन्म 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में हुआ था. उनका परिवार वाराणसी से था और कई पीढ़ियों से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा था. बचपन से उन्हें संगीत का शौक था और उनके घर के माहौल ने भी उनके शौक का बढ़ाया.