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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडॉक्टर से रॉकस्टार बने पलाश सेन, 'धूम पिचक धूम' से बदली इंडी पॉप की तस्वीर

डॉक्टर से रॉकस्टार बने पलाश सेन, 'धूम पिचक धूम' से बदली इंडी पॉप की तस्वीर

डॉ. पलाश सेन ने 1988 में 'यूफोरिया' की शुरुआत की और 'धूम पिचक धूम' से घर-घर पहचान बनाई. सिंगिंग के साथ उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन में भी काम किया और आज भी डॉक्टरी से जुड़े हैं.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 23 Sep 2026 01:12 PM (IST)
डॉ. पलाश सेन ने 1988 में 'यूफोरिया' की शुरुआत की और 'धूम पिचक धूम' से घर-घर पहचान बनाई. सिंगिंग के साथ उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन में भी काम किया और आज भी डॉक्टरी से जुड़े हैं.

पलाश सेन ने डॉक्टर की पढ़ाई के साथ संगीत को भी चुना और 'यूफोरिया' बनाकर रॉकस्टार बने. 'धूम पिचक धूम' से मिली बड़ी पहचान के बाद उन्होंने एक्टिंग-डायरेक्शन भी किया और आज भी डॉक्टरी से जुड़े हैं.

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पलाश सेन का जन्म 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में हुआ था. उनका परिवार वाराणसी से था और कई पीढ़ियों से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा था. बचपन से उन्हें संगीत का शौक था और उनके घर के माहौल ने भी उनके शौक का बढ़ाया.
पलाश सेन का जन्म 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में हुआ था. उनका परिवार वाराणसी से था और कई पीढ़ियों से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा था. बचपन से उन्हें संगीत का शौक था और उनके घर के माहौल ने भी उनके शौक का बढ़ाया.
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परिवार के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद पलाश की पढ़ाई दिल्ली में हुई. उन्होंने सत .कोलम्बा’स स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने गाने, डांस और एक्टिंग जैसी चीजों में भी हिस्सा लिया था
परिवार के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद पलाश की पढ़ाई दिल्ली में हुई. उन्होंने सत .कोलम्बा’स स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने गाने, डांस और एक्टिंग जैसी चीजों में भी हिस्सा लिया था
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पलाश ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज से MBBS किया और फिर ऑर्थोपेडिक्स में MS की पढ़ाई की. डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ उनका गाने और गिटार बजाने का शौक भी चलता रहा.
पलाश ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज से MBBS किया और फिर ऑर्थोपेडिक्स में MS की पढ़ाई की. डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ उनका गाने और गिटार बजाने का शौक भी चलता रहा.
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कॉलेज के दिनों में पलाश दोस्तों के साथ मिलकर गाने और परफॉर्म किया करते थे इसी जुनून के साथ 1988 में उन्होंने दोस्तों के साथ 'यूफोरिया' बैंड बनाया.
कॉलेज के दिनों में पलाश दोस्तों के साथ मिलकर गाने और परफॉर्म किया करते थे इसी जुनून के साथ 1988 में उन्होंने दोस्तों के साथ 'यूफोरिया' बैंड बनाया.
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'यूफोरिया' के साथ पलाश ने कई साल तक छोटे-छोटे इवेंट्स में परफॉर्म किया और अपना संगीत लोगो तक पहुंचाया. फिर 1998 में 'धूम पिचक धूम' आया और पलाश सेन की आवाज घर-घर तक पहुंच गई.
'यूफोरिया' के साथ पलाश ने कई साल तक छोटे-छोटे इवेंट्स में परफॉर्म किया और अपना संगीत लोगो तक पहुंचाया. फिर 1998 में 'धूम पिचक धूम' आया और पलाश सेन की आवाज घर-घर तक पहुंच गई.
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'धूम पिचक धूम' की सफलता के बाद 'यूफोरिया' का पहला एल्बम 'धूम' भी हिट रहा. इसके बाद 'माई री', 'महफूज' और 'कभी आएगा तू' जैसे गानों ने पलाश को इंडी पॉप रॉक में अलग पहचान दी.
'धूम पिचक धूम' की सफलता के बाद 'यूफोरिया' का पहला एल्बम 'धूम' भी हिट रहा. इसके बाद 'माई री', 'महफूज' और 'कभी आएगा तू' जैसे गानों ने पलाश को इंडी पॉप रॉक में अलग पहचान दी.
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पलाश ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी कदम रखा और फिल्मों में भी काम किया. 2017 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म जिया जले का डायरेक्शन किया और साथ म्यूजिक वीडियो पर भी काम किया.
पलाश ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी कदम रखा और फिल्मों में भी काम किया. 2017 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म जिया जले का डायरेक्शन किया और साथ म्यूजिक वीडियो पर भी काम किया.
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संगीत में बड़ी पहचान मिलने के बाद भी पलाश ने डॉक्टरी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा. वह आज भी डॉक्टर हैं और 'यूफोरिया' के साथ संगीत से जुड़े हुए हैं.
संगीत में बड़ी पहचान मिलने के बाद भी पलाश ने डॉक्टरी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा. वह आज भी डॉक्टर हैं और 'यूफोरिया' के साथ संगीत से जुड़े हुए हैं.
Published at : 23 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Palash Sen

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