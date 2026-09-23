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डॉक्टर से रॉकस्टार बने पलाश सेन, 'धूम पिचक धूम' से बदली इंडी पॉप की तस्वीर
डॉ. पलाश सेन ने 1988 में 'यूफोरिया' की शुरुआत की और 'धूम पिचक धूम' से घर-घर पहचान बनाई. सिंगिंग के साथ उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन में भी काम किया और आज भी डॉक्टरी से जुड़े हैं.
पलाश सेन ने डॉक्टर की पढ़ाई के साथ संगीत को भी चुना और 'यूफोरिया' बनाकर रॉकस्टार बने. 'धूम पिचक धूम' से मिली बड़ी पहचान के बाद उन्होंने एक्टिंग-डायरेक्शन भी किया और आज भी डॉक्टरी से जुड़े हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :Palash Sen
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