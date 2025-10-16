इस दिवाली, पलक तिवारी का यह लुक एकदम रॉयल और ग्लैमरस रहेगा. उन्होंने सिल्वर शिमरिंग साड़ी पहनी है. साड़ी का फैब्रिक नेट जैसा हल्का है और उस पर सिल्वर सीक्विन वर्क किया गया है, जिससे इसे एक फेस्टिव टच मिला है. मैचिंग ब्लाउज़ डीप नेक के साथ मॉडर्न लुक दे रहा है. उन्होंने अपना लुक मिनिमल ज्वेलरी जैसे एक स्टेटमेंट नेकलेस और रिंग के साथ पूरा किया है. खुले बाल और न्यूड मेकअप उनके पूरे लुक को एलिगेंट और ग्रेसफुल बना रहे हैं. यह लुक दिवाली पार्टी या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट है.