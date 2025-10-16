इस दिवाली, पलक तिवारी का यह लुक एकदम रॉयल और ग्लैमरस रहेगा. उन्होंने सिल्वर शिमरिंग साड़ी पहनी है. साड़ी का फैब्रिक नेट जैसा हल्का है और उस पर सिल्वर सीक्विन वर्क किया गया है, जिससे इसे एक फेस्टिव टच मिला है. मैचिंग ब्लाउज़ डीप नेक के साथ मॉडर्न लुक दे रहा है. उन्होंने अपना लुक मिनिमल ज्वेलरी जैसे एक स्टेटमेंट नेकलेस और रिंग के साथ पूरा किया है. खुले बाल और न्यूड मेकअप उनके पूरे लुक को एलिगेंट और ग्रेसफुल बना रहे हैं. यह लुक दिवाली पार्टी या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट है.
पलक का यह रेड साड़ी लुक दिवाली के लिए एकदम ट्रेडिशनल और रॉयल फील दे रहा है. उन्होंने लाल साड़ी पहनी है जिसमें हल्का ग्लिटर वर्क है, जो इसे सिंपल लेकिन ग्लैमरस बना रहा है. डीप नेक ब्लाउज़ लुक में एक मॉडर्न टच दे रहा है. झुमके, चूड़ी और स्लीक बन हेयरस्टाइल उनके लुक को क्लासिक और एलिगेंट बना रहे हैं. ये लुक दिवाली की पूजा से लेकर पार्टी तक हर मौके के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.
इस दिवाली पलक का यह लुक सिंपलीसिटी और एलीगेंस का खूबसूरत मिक्स है. उन्होंने हल्के हरे रंग की प्रिंटेड कॉटन साड़ी पहनी है, जिस पर गुलाबी बॉर्डर और फूलों की डिज़ाइन है. साड़ी का पल्लू कंट्रास्ट पिंक प्रिंट में है, जो लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना है और ट्रेडिशनल झुमके और एम्ब्रॉयडरी चप्पल से लुक को कंप्लीट किया है. यह लुक दिवाली के दिन की पूजा या फैमिली ब्रंच के लिए परफेक्ट, कम्फर्टेबल और स्टाइलिश है.
पलक ने इस लुक के लिए ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी है जिसे बेहद ग्रेसफुल तरीके से ड्रेप किया गया है. डीप नेक ब्लाउज में शेल डिटेलिंग उनके लुक को ट्रेंडी टच दे रही है. खुले बाल, न्यूड मेकअप, चूड़ियां और डायमंड ज्वेलरी के साथ पलक का यह ट्रेडिशनल अंदाज़ एलिगेंट और फेस्टिव दोनों है जो दिवाली पर स्टाइल और ग्रेस दोनों दिखाने के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
पलक का यह दिवाली लुक बेहद ग्रेसफुल और सटल है. उन्होंने हल्के पिस्ता हरे रंग की नेट साड़ी पहनी है जिस पर सिल्वर एंब्रॉयडरी का खूबसूरत काम किया गया है. ऑफ-शोल्डर ब्लाउज उनके लुक में मॉडर्न टच ऐड कर रहा है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ पलक ने इस लुक को बेहद एलीगेंट तरीके से कैरी किया है.
पलक का यह रेड लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने लाल रंग का एथनिक लहंगा है जिसमें शिमरी ब्लाउज और फ्लोई स्कर्ट है. रेड कलर की एंब्रॉयडरी और हल्की शिमर डिटेलिंग उनके लुक को रॉयल टच दे रही है. सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप के साथ पलक ने अपने इस लुक को बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज़ में पूरा किया है, जो फेस्टिव नाइट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है.
दिवाली के लिए पलक का यह लुक बेहद ही खूबसूरत है. उन्होंने लैवेंडर रंग का लंबा कुर्ता पहना है जिसकी स्लीव्स पर सिल्वर रंग की हल्की डिज़ाइन है. इस कुर्ते को उन्होंने हल्के ग्रे-हरे रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है. यह पूरा एथनिक लुक दीवाली पर कंफर्टेबल और एलिगेंट दिखने के लिए परफेक्ट है. सिंपल मेकअप और खुले बालों के साथ, यह लुक दिवाली के लिए एक शानदार इंस्पिरेशन है.
पलक का यह लुक बेहद सॉफ्ट, एलिगेंट और रॉयल है. उन्होंने हल्के बेज रंग का एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली सूट सेट पहना है, जिस पर सिल्वर मिरर और थ्रेड वर्क की खूबसूरत डिटेलिंग है. मिनिमल मेकअप, खुले बाल और छोटी बिंदी उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं. यह लुक दिवाली सेलिब्रेशन के लिए एकदम क्लासी और टाइमलेस.
पलक का यह दिवाली लुक बेहद रॉयल और ग्लैमरस है. उन्होंने ऑरेंज रंग का खूबसूरत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन और मल्टीकलर थ्रेड वर्क की बारीक डिटेलिंग है. स्लीव्स पर फ्रिंज डिटेल्स उनके लुक को और स्टाइलिश बना रही हैं. उन्होंने अपने ज्वेलरी लुक को सिंपल रखा है, एक एलीगेंट चोकर नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स के साथ. न्यूड मेकअप और खुले बाल उनके ट्रेडिशनल ग्लो को और निखार रहे हैं और ये दिवाली के लिए परफेक्ट रॉयल लुक हैं.
इस लुक मे पलक ने ऑफ-व्हाइट शीयर साड़ी पहनी है, जिस पर हल्की गोल्डन और सिल्वर कढ़ाई का काम है. मैचिंग ब्लाउज़ उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. उन्होंने चोकर नेकलेस, सिल्वर बैंगल्स और रिंग के साथ लुक को पूरा किया है. हल्का मेकअप और खुले बाल इस एथनिक स्टाइल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं.
Published at : 16 Oct 2025 02:46 PM (IST)