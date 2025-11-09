हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मां जैसी खूबसूरती', लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में पलक तिवारी ने डाली फोटो, तो फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट

Palak Tiwari Photos: पलक तिवारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. लेटेस्ट पिक्चर्स से उन्होंने हुस्न का जलवा बिखेर फैंस को फिर से दीवाना बनाया है. तस्वीरों में देखें पलक तिवारी का ग्लैमर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Nov 2025 05:44 PM (IST)
पलक तिवारी भी अपनी मां श्वेता तिवारी की तरह ही सोशल मीडिया पर ग्लैमर का तड़का लगाती रहती हैं. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार उन्होंने यूजर्स का दिल अपने नाम कर लिया है. आप भी देखें उनकी खूबसूरती की एक झलक.

1/7
पलक तिवारी सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. नेटीजंस को उनका स्टाइल और फैशन सेंस बहुत पसंद आता है और हमेशा ही इंटरनेट यूजर्स को उनके नए पोस्ट का इंतजार रहता है.
2/7
पलक तिवारी ने अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नया पोस्ट शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में पलक तिवारी का ग्लैमरस लुक देख आप भी उनके दीवाने बन जाएंगे.
3/7
लेपर्ड प्रिंट स्ट्रेपलेस मिनी ड्रेस में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और निखार देख कोई भी उनपर लट्टू हो गया है. श्वेता तिवारी की लाडली ने अपने लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.
4/7
इस मिनी ड्रेस के साथ उन्होंने मैचिंग प्रिंट स्कार्फ कैरी किया है. ब्लैक फ्लीस लेगिंग्स और वाइट नी हाइट बूट्स उनके ओवरऑल लुक पर चार चांद लगा रहे हैं. अलग-अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपनी कई तस्वीरें शेयर की जिसे धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.
5/7
फैंस भी अपनी निगाहें एक्ट्रेस के लुक से हटा नहीं पा रहे हैं. अपने इस क्लासी आउटफिट के साथ उन्होंने बढ़िया सा मेकअप किया है. उन्होंने इस आउटफिट के साथ सॉफ्ट मेकअप लुक किया है. फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं. एक यूजर ने उनकी खूबसूरती की तुलना मां श्वेता तिवारी से करते हुए लिखा- मां जैसी खूबसूरती.
6/7
पलक तिवारी के करियर पर गौर करें तो 2021 में हार्डी संधू के म्यूजिक वीडियो बिजली बिजली से बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी थीं. अपने डांस मूव्स और हुस्न का जलवा बिखेर उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी. इसके बाद उन्हें कई प्रोजेक्ट्स में देखा गया.
7/7
इसके बाद पलक तिवारी ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी का जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री के कई बड़े और दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका दिया. आखिरी बार उन्हें 2024 में नुशरत भरुचा की फिल्म 'भूतनी' में देखा गया.
Published at : 09 Nov 2025 05:43 PM (IST)
