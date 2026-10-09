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पलक तिवारी ने मनाया 25वां बर्थडे, देखें सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें
पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वां जन्मदिन मनाया और सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. श्वेता तिवारी से प्रेरित पलक ने म्यूजिक वीडियो से पहचान बनाई और बॉलीवुड में भी कदम रखा.
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कम उम्र में ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. एक्टिंग के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है.
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Published at : 09 Oct 2026 09:04 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari
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