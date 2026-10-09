पलक तिवारी ने मनाया 25वां बर्थडे, देखें सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वा जन्मदिन मनाया और आज अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमे उनका शानदार सा अंदाज़ देखने को मिल रहा है.