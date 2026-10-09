ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपलक तिवारी ने मनाया 25वां बर्थडे, देखें सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

पलक तिवारी ने मनाया 25वां बर्थडे, देखें सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वां जन्मदिन मनाया और सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. श्वेता तिवारी से प्रेरित पलक ने म्यूजिक वीडियो से पहचान बनाई और बॉलीवुड में भी कदम रखा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2026 09:04 PM (IST)
पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वां जन्मदिन मनाया और सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. श्वेता तिवारी से प्रेरित पलक ने म्यूजिक वीडियो से पहचान बनाई और बॉलीवुड में भी कदम रखा.

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कम उम्र में ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. एक्टिंग के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है.

1/9
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वा जन्मदिन मनाया और आज अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमे उनका शानदार सा अंदाज़ देखने को मिल रहा है.
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने 8 अक्टूबर को अपना 25वा जन्मदिन मनाया और आज अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमे उनका शानदार सा अंदाज़ देखने को मिल रहा है.
2/9
पलक तिवारी अपने एलिगेंट , स्टाइलिश लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है. इस बार भी उनका बर्थडे लुक उनके फैशन सेंस और स्टाइल के लिए लोगों का ध्यान खींच रहा है.
पलक तिवारी अपने एलिगेंट , स्टाइलिश लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है. इस बार भी उनका बर्थडे लुक उनके फैशन सेंस और स्टाइल के लिए लोगों का ध्यान खींच रहा है.
3/9
जन्मदिन के ख़ास मौके पर पलक तिवारी का स्टाइलिश और एलिगेंट अंदाज़ देखने को मिला , पलक ने अपने ऑउटफिट को बहुत ख़ूबसूरती से कैरी किया जिससे उनका फैशन सेन्स भी देखने को मिला.
जन्मदिन के ख़ास मौके पर पलक तिवारी का स्टाइलिश और एलिगेंट अंदाज़ देखने को मिला , पलक ने अपने ऑउटफिट को बहुत ख़ूबसूरती से कैरी किया जिससे उनका फैशन सेन्स भी देखने को मिला.
4/9
पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी से काफी प्रेरित हैं, जिन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी ही अलग पहचान बनाई है. मां को पर्दे पर काम करते देख पलक को भी एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली.
पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी से काफी प्रेरित हैं, जिन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी ही अलग पहचान बनाई है. मां को पर्दे पर काम करते देख पलक को भी एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली.
5/9
पलक तिवारी के करियर की शुरुआत हार्डी संधू के गाने 'बिजली बिजली से हुई ,उन्हें इस गाने से काफी लोकप्रियता मिली. इस गाने में उनके अंदाज को दर्शकों ने पसंद किया और वह युवाओं के बीच तेजी से मशहूर हुईं.
पलक तिवारी के करियर की शुरुआत हार्डी संधू के गाने 'बिजली बिजली से हुई ,उन्हें इस गाने से काफी लोकप्रियता मिली. इस गाने में उनके अंदाज को दर्शकों ने पसंद किया और वह युवाओं के बीच तेजी से मशहूर हुईं.
6/9
पलक ने 2023 में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म के जरिए उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाई फिल्मी सफर को आगे बढ़ाया.
पलक ने 2023 में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म के जरिए उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाई फिल्मी सफर को आगे बढ़ाया.
7/9
म्यूजिक वीडियो से फिल्मो तक काम करने के साथ साथ पलक ने धीरे-धीरे मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
म्यूजिक वीडियो से फिल्मो तक काम करने के साथ साथ पलक ने धीरे-धीरे मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
8/9
एक्टिंग के अलावा पलक तिवारी अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल कपड़े, वह अक्सर अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
एक्टिंग के अलावा पलक तिवारी अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल कपड़े, वह अक्सर अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
9/9
पलक तिवारी के 25वें जन्मदिन की ये तस्वीरें उनके सेलिब्रेशन की झलक दिखाती हैं. एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहीं पलक के लिए यह जन्मदिन उनके सफर का एक और खास पड़ाव है.
पलक तिवारी के 25वें जन्मदिन की ये तस्वीरें उनके सेलिब्रेशन की झलक दिखाती हैं. एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहीं पलक के लिए यह जन्मदिन उनके सफर का एक और खास पड़ाव है.
Published at : 09 Oct 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Palak Tiwari

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
रेखा को फेल होने पर मां से पड़ती थी मार, आज तक हैं निशान
रेखा को फेल होने पर मां से पड़ती थी मार, आज तक हैं निशान
मनोरंजन
Drishyam 3 Box Office Day 8 Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 9 बजे तक 254 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 9 बजे तक 254 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार
हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, बंदूक से किए कई वार
मनोरंजन
'दृश्यम 3' दुनियाभर में 400 करोड़ के पार! बनी 2026 की बॉलीवुड की 5वीं मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' दुनियाभर में 400 करोड़ के पार! बनी 2026 की बॉलीवुड की 5वीं मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget