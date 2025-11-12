हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
पलक तिवारी का ऑस्ट्रेलिया में दिखा ग्लैमरस अवतार, समुंदर के बीचों-बीच से ऐसी-ऐसी तस्वीरें वायरल

Palak Tiwari Latest Photos: पलक तिवारी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस के वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अवतार देखने को मिला है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Nov 2025 06:46 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स और जबरदस्त फैशन सेंस की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उनकी नई फोटोज सामने आई हैं जिनमें वो बेहद ग्लैमरस लुक में दिखाई दे रही हैं. पलक की इन फोटोज से फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर सिडनी वेकेशन से अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनमें वो काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में पलक समुंदर के बीचों-बीच खुलकर नेचर का लुत्फ उठाती दिख रही हैं. इस दौरान उन्होंने जमकर पोज भी दिए हैं.
पलक तस्वीरों में डीपनेक एनिमल प्रिंट शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने ब्राउन कलर की जैकेट भी कैरी की हुई है.
समुंदर के बीच बोट पर बैठकर एक्ट्रेस ने जमकर फोटोशूट कराया है. उन्होंने कभी बैठकर तो कभी लेटकर पोज दिए हैं.
एक फोटो में एक्ट्रेस को सिडनी की सड़कों पर घूमते भी देखा गया. वहीं कई फोटोज में एक्ट्रेस समुंदर और आस-पास का नजारा दिखाती दिखीं.
एक तस्वीर में पलक ब्रिज पर खड़े होकर पोज देती भी दिखाई दीं. फोटो में उन्हें बाहें फैलाकर मुस्कुराते देखा गया.
इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'ज़मीन, समुद्र और आसमान, हर जगह 100% सुरक्षित. दुनिया में सिडनी जैसा कुछ नहीं.'
Published at : 12 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Shweta Tiwari Palak Tiwari Palak Tiwari Photos

