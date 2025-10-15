दिवाली पार्टी में पलक तिवारी का देसी ग्लैम, साड़ी में लग रही हैं बेहद खूबसूरत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पार्टी में पलक तिवारी का देसी ग्लैम, साड़ी में लग रही हैं बेहद खूबसूरत

Palak Tiwari Pictures: हमेशा की तरह इस बार भी एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने ग्लैमरस लुक से लोगों को दीवानी बनाती नजर आईं. उनकी ये तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 03:05 PM (IST)
दिवाली के मौके पर हर कोई ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहा है, ऐसे में पलक तिवारी ने भी अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस हाल ही में दिवाली पार्टी में साड़ी पहनकर पहुंचीं, जहां उनका लुक सोशल मीडिया पर छा गया है.

हाल ही में पलक तिवारी लाइफस्टाइल एशिया दिवाली पार्टी में पहुंची. जहां वो साड़ी लुक के छा गई.
एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर की हैवी वर्क साड़ी पहनी थी जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
लुक को कंप्लीट करने के लिए पलक ने सिंपल एक्सेसरीज कैरी थी. जो उनके लुक को और भी मॉडर्न टच दे रही थी.
उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा और ओपन हेयर्स किए.
एक्ट्रेस का ये दिवाली लुक बेहद ही ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आया.
पलक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं.
जहां फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट करके उन पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
Published at : 15 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Palak Tiwari Diwali Party

Photo Gallery

Opinion
