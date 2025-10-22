हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पलक तिवारी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, ऑफ शोल्डर गाउन में फ्लॉन्ट किया पोस्ट दिवाली लुक

पलक तिवारी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, ऑफ शोल्डर गाउन में फ्लॉन्ट किया पोस्ट दिवाली लुक

Palak Tiwari Glamorous Photos: पलक तिवारी ने अपने हालिया फोटोशूट में ब्लैक हाई-लो गाउन में स्टाइल और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया. पलक ने अपने फैशन सेंस और एलीगेंस से जलवा बिखेर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Palak Tiwari Glamorous Photos: पलक तिवारी ने अपने हालिया फोटोशूट में ब्लैक हाई-लो गाउन में स्टाइल और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया. पलक ने अपने फैशन सेंस और एलीगेंस से जलवा बिखेर दिया है.

एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी की तरह फैशन और स्टाइल की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही हैं. हाल ही में अपने नए फोटोशूट में नजर आईं. इस लुक में उन्होंने ब्लैक हाई-लो गाउन पहना, जो उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज को पूरी तरह से हाइलाइट कर रहा है.

1/7
पलक तिवारी हमेशा की तरह इस बार भी अपने कॉन्फिडेंस और एलीगेंस से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पलक तिवारी का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक साफ झलक रहा है. पलक ने इस फोटोशूट के लिए ब्लैक कलर का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है. यह गाउन ट्रांसपेरेंट पोल्का डॉट डिज़ाइन के साथ है. गाउन का फिटिंग और फॉल दोनों ही उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट रहे हैं.
पलक तिवारी हमेशा की तरह इस बार भी अपने कॉन्फिडेंस और एलीगेंस से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पलक तिवारी का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक साफ झलक रहा है. पलक ने इस फोटोशूट के लिए ब्लैक कलर का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है. यह गाउन ट्रांसपेरेंट पोल्का डॉट डिज़ाइन के साथ है. गाउन का फिटिंग और फॉल दोनों ही उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट रहे हैं.
2/7
पलक का ये गाउन हाई-लो पैटर्न में बना है. आगे से थोड़ा शॉर्ट और पीछे से लॉन्ग ट्रेल के साथ. ये डिजाइन पलक के लुक को और ड्रीमी बना रहा है, मानो वे किसी रेड कार्पेट इवेंट या ग्रैंड पार्टी के लिए तैयार हों.
पलक का ये गाउन हाई-लो पैटर्न में बना है. आगे से थोड़ा शॉर्ट और पीछे से लॉन्ग ट्रेल के साथ. ये डिजाइन पलक के लुक को और ड्रीमी बना रहा है, मानो वे किसी रेड कार्पेट इवेंट या ग्रैंड पार्टी के लिए तैयार हों.
3/7
पलक के गाउन के ऊपरी हिस्से पर रफ्ल्स की डिटेलिंग दी गई है जो पूरे आउटफिट में ड्रामा और टेक्सचर ऐड कर रहा है. इस रफ्ली डिजाइन के साथ पलक का लुक ग्लैमरस होने के साथ-साथ बहुत फैशनेबल भी दिख रहा है.
पलक के गाउन के ऊपरी हिस्से पर रफ्ल्स की डिटेलिंग दी गई है जो पूरे आउटफिट में ड्रामा और टेक्सचर ऐड कर रहा है. इस रफ्ली डिजाइन के साथ पलक का लुक ग्लैमरस होने के साथ-साथ बहुत फैशनेबल भी दिख रहा है.
4/7
मेकअप की बात करें तो पलक ने बहुत ही नैचुरल टोन रखा है. लाइट ब्रॉन्ज शेड, लाइट लिपस्टिक और शार्प कंटूरिंग के साथ उन्होंने अपने फेस फीचर्स को हाइलाइट किया है. उनका स्मोकी आई लुक इस पूरे आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस बना रहा है.
मेकअप की बात करें तो पलक ने बहुत ही नैचुरल टोन रखा है. लाइट ब्रॉन्ज शेड, लाइट लिपस्टिक और शार्प कंटूरिंग के साथ उन्होंने अपने फेस फीचर्स को हाइलाइट किया है. उनका स्मोकी आई लुक इस पूरे आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस बना रहा है.
5/7
बालों को पलक ने ओपन और हल्के वेवी स्टाइल में रखा है, जो उन्हें एक सॉफ्ट अपील दे रहा है. उनके हेयरस्टाइल में वॉल्यूम है जो इस पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
बालों को पलक ने ओपन और हल्के वेवी स्टाइल में रखा है, जो उन्हें एक सॉफ्ट अपील दे रहा है. उनके हेयरस्टाइल में वॉल्यूम है जो इस पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
6/7
एक्सेसरीज की बात करें तो पलक ने इस आउटफिट के साथ मिनिमल ज्वेलरी पहनी है. बस एक पतला ब्रेसलेट और इयरिंग्स, जिससे पूरा फोकस उनके ड्रेस और एक्सप्रेशन्स पर बना हुआ है. उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उनका लुक ओवरडन ना लगे.
एक्सेसरीज की बात करें तो पलक ने इस आउटफिट के साथ मिनिमल ज्वेलरी पहनी है. बस एक पतला ब्रेसलेट और इयरिंग्स, जिससे पूरा फोकस उनके ड्रेस और एक्सप्रेशन्स पर बना हुआ है. उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उनका लुक ओवरडन ना लगे.
7/7
पलक का ये लुक मॉडर्न और ग्रेसफुल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. उन्होंने साबित किया है कि ग्लैमर का मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करना भी है. फैंस ने भी उनके इस लुक की तारीफ करते हुए कहा कि पलक अपने हर नए फोटोशूट के साथ एक नए लेवल की एलिगेंस दिखाती हैं.
पलक का ये लुक मॉडर्न और ग्रेसफुल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. उन्होंने साबित किया है कि ग्लैमर का मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करना भी है. फैंस ने भी उनके इस लुक की तारीफ करते हुए कहा कि पलक अपने हर नए फोटोशूट के साथ एक नए लेवल की एलिगेंस दिखाती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Shweta Tiwari Palak Tiwari Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

Photo Gallery

