पलक तिवारी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, ऑफ शोल्डर गाउन में फ्लॉन्ट किया पोस्ट दिवाली लुक

पलक तिवारी हमेशा की तरह इस बार भी अपने कॉन्फिडेंस और एलीगेंस से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पलक तिवारी का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक साफ झलक रहा है. पलक ने इस फोटोशूट के लिए ब्लैक कलर का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है. यह गाउन ट्रांसपेरेंट पोल्का डॉट डिज़ाइन के साथ है. गाउन का फिटिंग और फॉल दोनों ही उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट रहे हैं.