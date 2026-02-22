हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'एमिली इन पेरिस' से 'मेड इन हेवन' तक, इन शोज ने सेट किए नए फैशन ट्रेंड

'एमिली इन पेरिस' से 'मेड इन हेवन' तक, इन शोज ने सेट किए नए फैशन ट्रेंड

आजकल ट्रेंडी स्टाइल हमें अपनी पसंदीदा ओटीटी सीरीज से मिलते हैं. पिछले कुछ सालों में ड्रामा ने सिर्फ एंटरटेन किया, बल्कि हमारे पहनावे और स्टाइल को देखने का नजरिया भी बदल दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
आजकल ट्रेंडी स्टाइल हमें अपनी पसंदीदा ओटीटी सीरीज से मिलते हैं. पिछले कुछ सालों में ड्रामा ने सिर्फ एंटरटेन किया, बल्कि हमारे पहनावे और स्टाइल को देखने का नजरिया भी बदल दिया.

अब फैशन सिर्फ मैगज़ीन या रैंप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ओटीटी सीरीज से भी ट्रेंड सेट हो रहे हैं. पिछले कुछ सालों में कई शोज ने लोगों के पहनावे और स्टाइल सोचने का तरीका बदल दिया है. ‘एमिली इन पेरिस ’, ‘ब्रिजर्टन ’, ‘यूफोरिया ’, ‘वेंस्डे ’ और ‘मेड इन हेवन ’ जैसे शोज ने नए फैशन ट्रेंड्स को जन्म दिया. इन सीरीज का असर अब सीधे लोगों के वार्डरोब और रोज़मर्रा के स्टाइल में साफ नजर आता है.

1/7
'ब्रिजर्टन' ने ‘Regencycore’ ट्रेंड को दुनियाभर में पॉपुलर बना दिया. इस शो के बाद कॉर्सेट, एम्पायर-वेस्ट ड्रेसेज़, ग्लव्स और पेस्टल रंग फिर से फैशन में लौट आए.
'ब्रिजर्टन' ने ‘Regencycore’ ट्रेंड को दुनियाभर में पॉपुलर बना दिया. इस शो के बाद कॉर्सेट, एम्पायर-वेस्ट ड्रेसेज़, ग्लव्स और पेस्टल रंग फिर से फैशन में लौट आए.
2/7
शादी और पार्टियों के लुक में भी 'हिस्टोरिकल रोमांस' का असर साफ दिखने लगा है. यहां तक कि कई लोग ब्रिजर्टन-थीम वाली पार्टियां और इवेंट्स भी करने लगे हैं.
शादी और पार्टियों के लुक में भी 'हिस्टोरिकल रोमांस' का असर साफ दिखने लगा है. यहां तक कि कई लोग ब्रिजर्टन-थीम वाली पार्टियां और इवेंट्स भी करने लगे हैं.
Published at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Euphoria Wednesday Made In Heaven Emily In Paris

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में छाया अमिताभ बच्चन-अल्लू अर्जुन का जलवा, मलयालम फिल्मों ने भी मारी बाजी
70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में छाया अमिताभ बच्चन-अल्लू अर्जुन का जलवा, मलयालम फिल्मों ने भी मारी बाजी
मनोरंजन
जेह ने 5वें जन्मदिन पर लगाए पेड़, करीना कपूर ने पोस्ट शेयर कर दिखाई झलक
जेह ने 5वें जन्मदिन पर लगाए पेड़, करीना कपूर ने पोस्ट शेयर कर दिखाई झलक
मनोरंजन
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
मनोरंजन
BMW OTT Release Date: ओटीटी पर रिलीज हुई रवि तेजा की 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति', जाने कहां देख सकते हैं फिल्म
बी एम डब्लू ओटीटी रिलीज डेट: ओटीटी पर रिलीज हुई रवि तेजा की 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति', जाने कहां देख सकते हैं फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget