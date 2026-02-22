एक्सप्लोरर
'एमिली इन पेरिस' से 'मेड इन हेवन' तक, इन शोज ने सेट किए नए फैशन ट्रेंड
आजकल ट्रेंडी स्टाइल हमें अपनी पसंदीदा ओटीटी सीरीज से मिलते हैं. पिछले कुछ सालों में ड्रामा ने सिर्फ एंटरटेन किया, बल्कि हमारे पहनावे और स्टाइल को देखने का नजरिया भी बदल दिया.
अब फैशन सिर्फ मैगज़ीन या रैंप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ओटीटी सीरीज से भी ट्रेंड सेट हो रहे हैं. पिछले कुछ सालों में कई शोज ने लोगों के पहनावे और स्टाइल सोचने का तरीका बदल दिया है. ‘एमिली इन पेरिस ’, ‘ब्रिजर्टन ’, ‘यूफोरिया ’, ‘वेंस्डे ’ और ‘मेड इन हेवन ’ जैसे शोज ने नए फैशन ट्रेंड्स को जन्म दिया. इन सीरीज का असर अब सीधे लोगों के वार्डरोब और रोज़मर्रा के स्टाइल में साफ नजर आता है.
Published at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
