February Watch List: 'ओ रोमियो' से 'वध 2' तक, फरवरी में थिएटर में गदर मचाएंगी ये फिल्में, अभी से वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
February Watch List: फरवरी में सिनेमाघरों का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है. इस महीने बड़े पर्दे पर सस्पेंस से भरी सीक्वल फिल्में, दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज और भरपूर ड्रामा देखने को मिलेगा.
अगर आपको लगता है कि साल की शुरुआत में फिल्में थोड़ा स्लो चलती हैं तो फरवरी आपकी ये सोच बदलने वाला है. इस महीने सिनेमाघरों में रोमांस, थ्रिल, क्राइम और ड्रामा का ऐसा तड़का लगने वाला है जो हर तरह के लोगों को पसंद आएगा. बड़े स्टार्स नई कहानियां और दमदार किरदार से भरपूर फरवरी की फिल्में बड़े पर्दे पर पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने के लिए तैयार हैं.
Published at : 31 Jan 2026 07:54 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
