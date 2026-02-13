एक्सप्लोरर
'ओ रोमियो' शाहिद कपूर की रीयल लाइफ वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, करोड़ों में है नेटवर्थ देखें 10 तस्वीरें
Shahid Kapoor Wife 10 Photos: आज हम आपको किसी एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत की लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जानिए उनकी नेटवर्थ और इनकम सोर्स.
शाहिद कपूर इन दिनो अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है. पर्सनल लाइफ की बात करें तो शाहिद और मीरा राजपूत इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक कपल्स में से एक हैं. मीरा राजपूत भले ही फिल्म इंडस्ट्री से सीधे जुड़ी न हों, लेकिन खूबसूरती और स्टाइल के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती. उनकी नेटवर्थ करोड़ो में हैं.
