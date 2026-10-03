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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनुसरत भरूचा के 7 सिजलिंग लुक्स, हर आउटफिट में नजर आईं ग्लैमरस

नुसरत भरूचा के 7 सिजलिंग लुक्स, हर आउटफिट में नजर आईं ग्लैमरस

नुसरत भरूचा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस के ये अलग-अलग लुक्स उनके फैशन सेंस की झलक दिखाते हैं. आइए देखते हैं उनकी 7 ग्लैमरस तस्वीरें.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2026 12:54 PM (IST)
नुसरत भरूचा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस के ये अलग-अलग लुक्स उनके फैशन सेंस की झलक दिखाते हैं. आइए देखते हैं उनकी 7 ग्लैमरस तस्वीरें.

नुसरत भरूचा के ये लुक्स उनके फैशन और स्टाइल के अलग-अलग रंग दिखाते हैं. कहीं वह बेहद एलिगेंट नजर आईं, तो कहीं उनका अंदाज बोल्ड और सिजलिंग रहा. व्हाइट से लेकर शिमरी ड्रेस तक, हर लुक में उनका अलग अंदाज दिखा.

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व्हाइट गाउन में क्लासी और ग्लैमर का तड़का: इस खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में नुसरत बेहद एलिगेंट नजर आ रही हैं. लंबी फिटेड ड्रेस को उन्होंने कम से कम एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया है. ड्रेस पर नजर आ रहे छोटे ब्लैक बो इस पूरे लुक को स्टाइलिश बना रहे हैं. बालों को पीछे बांधकर एक मेसी बन बनाया गया है. लुक को सिंपल और बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी हैं. ब्लैक और व्हाइट का यह कॉम्बिनेशन उनके अंदाज को ग्लैमरस होने के साथ काफी क्लासी भी बना रहा है.
व्हाइट गाउन में क्लासी और ग्लैमर का तड़का: इस खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में नुसरत बेहद एलिगेंट नजर आ रही हैं. लंबी फिटेड ड्रेस को उन्होंने कम से कम एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया है. ड्रेस पर नजर आ रहे छोटे ब्लैक बो इस पूरे लुक को स्टाइलिश बना रहे हैं. बालों को पीछे बांधकर एक मेसी बन बनाया गया है. लुक को सिंपल और बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी हैं. ब्लैक और व्हाइट का यह कॉम्बिनेशन उनके अंदाज को ग्लैमरस होने के साथ काफी क्लासी भी बना रहा है.
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सिल्वर शिमर ड्रेस में सिजलिंग लुक: शिमर वाली मिनी शॉर्ट ड्रेस में नुसरत का पूरा लुक पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है. इस बॉडीकॉन ड्रेस में उनकी शेप और ग्लैमरस खूब दिखाई दे रहा है. उन्होंने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला रखा है. इसके साथ उन्होंने मिनिमल लेकिन स्टाइलिश एक्सेसरीज चुनी हैं. उनका ऑवरऑल लुक हॉट और सिजलिंग नजर आ रहा है.
सिल्वर शिमर ड्रेस में सिजलिंग लुक: शिमर वाली मिनी शॉर्ट ड्रेस में नुसरत का पूरा लुक पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है. इस बॉडीकॉन ड्रेस में उनकी शेप और ग्लैमरस खूब दिखाई दे रहा है. उन्होंने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला रखा है. इसके साथ उन्होंने मिनिमल लेकिन स्टाइलिश एक्सेसरीज चुनी हैं. उनका ऑवरऑल लुक हॉट और सिजलिंग नजर आ रहा है.
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व्हाइट एम्बेलिश्ड गाउन में कहर ढ़ा रही हैं: ये वन-शोल्डर स्टाइल गाउन नुसरत पर बेहद खूबसूरत लग रहा है. इस गाउन का कमर के पास का साइड कट-आउट इसे काफी बोल्ड और मॉडर्न लुक दे रहा है. फ्लोर लेंथ के इस गाउन के साथ नुसरत ने लंबे इयरिंग्स पहने है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. न्यूड लिप्स्टिक और आई मेक-अप उनके ग्लो को बढ़ा रहा है.
व्हाइट एम्बेलिश्ड गाउन में कहर ढ़ा रही हैं: ये वन-शोल्डर स्टाइल गाउन नुसरत पर बेहद खूबसूरत लग रहा है. इस गाउन का कमर के पास का साइड कट-आउट इसे काफी बोल्ड और मॉडर्न लुक दे रहा है. फ्लोर लेंथ के इस गाउन के साथ नुसरत ने लंबे इयरिंग्स पहने है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. न्यूड लिप्स्टिक और आई मेक-अप उनके ग्लो को बढ़ा रहा है.
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पर्पल कलर में बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज: बोल्ड कट-आउट डिजाइन वाली इस वन शोल्डर ड्रेस में नुसरत का ग्लो खुलकर सामने आ रहा है. इस ड्रेस का थाई स्लिट भी उनके ग्लैमर को बढ़ा रहा है. गोल्डन डिटेलिंग इस पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रही है. स्टाइलिंग और एक हाथ ऊपर रखने वाला उनका पोज फोटो को और आई कैची बना रहा है.
पर्पल कलर में बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज: बोल्ड कट-आउट डिजाइन वाली इस वन शोल्डर ड्रेस में नुसरत का ग्लो खुलकर सामने आ रहा है. इस ड्रेस का थाई स्लिट भी उनके ग्लैमर को बढ़ा रहा है. गोल्डन डिटेलिंग इस पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रही है. स्टाइलिंग और एक हाथ ऊपर रखने वाला उनका पोज फोटो को और आई कैची बना रहा है.
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गोल्डन आउटफिट में शानदार लुक: इस फोटो में नुसरत गोल्डन रंग के खूबसूरत इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. शिमरी डिटेलिंग वाले इस लुक में वो एकदम पार्टी-रेडी दिख रही हैं. अपने हाथ में उन्होंने आउटफिट से मैच करते हुए एक छोटा गोल्डन क्लच कैरी किया है. आउटफिट के साथ उन्होंने बड़े झुमके पहने हैं. हल्का मेकअप और खुले बाल उनके इस अंदाज को बैलेंस कर रहे हैं.
गोल्डन आउटफिट में शानदार लुक: इस फोटो में नुसरत गोल्डन रंग के खूबसूरत इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. शिमरी डिटेलिंग वाले इस लुक में वो एकदम पार्टी-रेडी दिख रही हैं. अपने हाथ में उन्होंने आउटफिट से मैच करते हुए एक छोटा गोल्डन क्लच कैरी किया है. आउटफिट के साथ उन्होंने बड़े झुमके पहने हैं. हल्का मेकअप और खुले बाल उनके इस अंदाज को बैलेंस कर रहे हैं.
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रेड गाउन में एलिगेंट और हॉट अंदाज: नुसरत ने खूबसूरत रेड ऑफ-शोल्डर स्टाइल वाला गाउन पहना है. यह गाउन उन्हें बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस लुक दे रहा है. उन्होंने इस आउटफिट के साथ ज्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनीं, जिससे पूरा ध्यान ड्रेस पर बना रहता है. सीधे खुले बाल और सटल मेकअप उनके लुक को काफी स्टाइलिश बना रहे हैं. रेड कलर में नुसरत का यह अंदाज बेहद हॉट और शानदार नजर आ रहा है.
रेड गाउन में एलिगेंट और हॉट अंदाज: नुसरत ने खूबसूरत रेड ऑफ-शोल्डर स्टाइल वाला गाउन पहना है. यह गाउन उन्हें बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस लुक दे रहा है. उन्होंने इस आउटफिट के साथ ज्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनीं, जिससे पूरा ध्यान ड्रेस पर बना रहता है. सीधे खुले बाल और सटल मेकअप उनके लुक को काफी स्टाइलिश बना रहे हैं. रेड कलर में नुसरत का यह अंदाज बेहद हॉट और शानदार नजर आ रहा है.
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ब्लैक एंड व्हाइट लुक में मॉडर्न ग्लैमर: इस फोटो में नुसरत का अंदाज पूरी तरह मॉडर्न नजर आ रहा है. ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ प्रिंटेड शॉर्ट्स और मैचिंग जैकेट ने उनके लुक को काफी स्टाइलिश बनाया है. घुटने तक के ब्लैक बूट्स इस पूरे अंदाज को और बोल्ड टच दे रहे हैं. छोटा हैंडबैग और खुले बाल उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
ब्लैक एंड व्हाइट लुक में मॉडर्न ग्लैमर: इस फोटो में नुसरत का अंदाज पूरी तरह मॉडर्न नजर आ रहा है. ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ प्रिंटेड शॉर्ट्स और मैचिंग जैकेट ने उनके लुक को काफी स्टाइलिश बनाया है. घुटने तक के ब्लैक बूट्स इस पूरे अंदाज को और बोल्ड टच दे रहे हैं. छोटा हैंडबैग और खुले बाल उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
Published at : 03 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha

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