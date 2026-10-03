नुसरत भरूचा के 7 सिजलिंग लुक्स, हर आउटफिट में नजर आईं ग्लैमरस

व्हाइट गाउन में क्लासी और ग्लैमर का तड़का: इस खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में नुसरत बेहद एलिगेंट नजर आ रही हैं. लंबी फिटेड ड्रेस को उन्होंने कम से कम एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया है. ड्रेस पर नजर आ रहे छोटे ब्लैक बो इस पूरे लुक को स्टाइलिश बना रहे हैं. बालों को पीछे बांधकर एक मेसी बन बनाया गया है. लुक को सिंपल और बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी हैं. ब्लैक और व्हाइट का यह कॉम्बिनेशन उनके अंदाज को ग्लैमरस होने के साथ काफी क्लासी भी बना रहा है.