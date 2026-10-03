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नुसरत भरूचा के 7 सिजलिंग लुक्स, हर आउटफिट में नजर आईं ग्लैमरस
नुसरत भरूचा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस के ये अलग-अलग लुक्स उनके फैशन सेंस की झलक दिखाते हैं. आइए देखते हैं उनकी 7 ग्लैमरस तस्वीरें.
नुसरत भरूचा के ये लुक्स उनके फैशन और स्टाइल के अलग-अलग रंग दिखाते हैं. कहीं वह बेहद एलिगेंट नजर आईं, तो कहीं उनका अंदाज बोल्ड और सिजलिंग रहा. व्हाइट से लेकर शिमरी ड्रेस तक, हर लुक में उनका अलग अंदाज दिखा.
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Published at : 03 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Tags :Nushrratt Bharuccha
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