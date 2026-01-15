एक्सप्लोरर
'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ
Nupur-Stebin Wedding Photos: कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. वो आए दिन शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इस बार उन्होंने अपना ब्राइडल लुक फैंस को दिखाया है.
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन शादी के बंधन में बंध चुके हैं. ये शादी दो रीति-रिवाजों से धूमधाम से उदयपुर में हुई है. शादी के बाद नूपुर ने अपने पति के लिए खास फोटोज शेयर की हैं.
1/8
2/8
Published at : 15 Jan 2026 11:05 AM (IST)
Tags :नूपुर सेनन Stebin
बॉलीवुड
8 Photos
'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ
बॉलीवुड
7 Photos
अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'
बॉलीवुड
7 Photos
गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, पैपराजी के लिए दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
7 Photos
हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग, गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर खान, तृप्ति डिमरी ने लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
9 Photos
‘परदेसी परदेसी’ से रातों-रात मशहूर हुईं, कभी थीं बॉलीवुड की आइटम क्वीन, अब है लाइमलाइट से दूर
बॉलीवुड
9 Photos
फिल्मों में फ्लॉप होकर भी करोड़ों कमाते हैं नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ
बॉलीवुड
7 Photos
अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion