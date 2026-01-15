हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ

'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ

Nupur-Stebin Wedding Photos: कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. वो आए दिन शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इस बार उन्होंने अपना ब्राइडल लुक फैंस को दिखाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 11:05 AM (IST)
Nupur-Stebin Wedding Photos: कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. वो आए दिन शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इस बार उन्होंने अपना ब्राइडल लुक फैंस को दिखाया है.

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन शादी के बंधन में बंध चुके हैं. ये शादी दो रीति-रिवाजों से धूमधाम से उदयपुर में हुई है. शादी के बाद नूपुर ने अपने पति के लिए खास फोटोज शेयर की हैं.

नूपुर ने शादी की ढेर सारी अनसीन फोटोज शेयर की हैं जिसमें उनका पूरा ब्राइडल लुक नजर आ रहा है. उनका लुक बहुत ही प्यारा था. जो उसे देख रहा है वो बस तारीफ ही कर रहा है.
नूपुर ने शादी की ढेर सारी अनसीन फोटोज शेयर की हैं जिसमें उनका पूरा ब्राइडल लुक नजर आ रहा है. उनका लुक बहुत ही प्यारा था. जो उसे देख रहा है वो बस तारीफ ही कर रहा है.
नूपुर ने शादी में एंट्री से लेकर जयमाला तक की सारी झलक दिखाई है. नूपुर को उनकी बहन साथ लेकर आईं थीं.
नूपुर ने शादी में एंट्री से लेकर जयमाला तक की सारी झलक दिखाई है. नूपुर को उनकी बहन साथ लेकर आईं थीं.
Published at : 15 Jan 2026 11:05 AM (IST)
नूपुर सेनन Stebin

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ABP Premium

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
Embed widget