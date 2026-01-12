एक्सप्लोरर
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज
Nupur Sanon Post Wedding: नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के बाद पहली मुंबई लौट आए हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान नुपूर का नई नवेली दुल्हन की तरह सजा-संवरा देखा गया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस नई नवेली दुल्हन की तरह सजी नजर आईं. एयरपोर्ट पर उन्होंने पति स्टेबिन के साथ पोज भी दिए.
1/9
2/9
Published at : 12 Jan 2026 07:11 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
बॉलीवुड
9 Photos
नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन ने दिखाई सात फेरों की झलक, देखें वरमाला से सिंदूरदान तक की तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
अपकमिंग 10 बायोपिक से गूंज उठेगा बॉक्स ऑफिस, परवीन बाबी से पीएम मोदी तक पर बनेगी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन, वेडिंग फोटोज में लिपलॉक करता दिखा कपल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
बॉलीवुड
9 Photos
नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन ने दिखाई सात फेरों की झलक, देखें वरमाला से सिंदूरदान तक की तस्वीरें
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion