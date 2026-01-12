मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज

मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज

Nupur Sanon Post Wedding: नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के बाद पहली मुंबई लौट आए हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान नुपूर का नई नवेली दुल्हन की तरह सजा-संवरा देखा गया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Nupur Sanon Post Wedding: नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के बाद पहली मुंबई लौट आए हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान नुपूर का नई नवेली दुल्हन की तरह सजा-संवरा देखा गया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस नई नवेली दुल्हन की तरह सजी नजर आईं. एयरपोर्ट पर उन्होंने पति स्टेबिन के साथ पोज भी दिए.

1/9
शादी के बाद नुपूर सेनन को पहली बार ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. स्काई ब्लू कलर का अनारकली सूट पहने वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
शादी के बाद नुपूर सेनन को पहली बार ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. स्काई ब्लू कलर का अनारकली सूट पहने वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
2/9
गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाए और हाथों में चूड़ा पहने नुपूर का नई नवेली दुल्हन वाला अवतार देखने को मिला.
गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाए और हाथों में चूड़ा पहने नुपूर का नई नवेली दुल्हन वाला अवतार देखने को मिला.
Published at : 12 Jan 2026 07:11 PM (IST)
Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben Kabir Bahia

प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
