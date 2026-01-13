हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNupur-Stebin Wedding Reception: मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर सेनन, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन बेन, देखें तस्वीरें

Nupur-Stebin Wedding Reception: मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर सेनन, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन बेन, देखें तस्वीरें

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding Reception: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने 11 जनवरी को उदयपुर में शादी की थी. अब 13 जनवरी को उन्होंने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Jan 2026 10:54 PM (IST)
स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन ने आज मुंबई में शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस दौरान उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की.

स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन ने आज मुंबई में शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस दौरान उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की.

1/14
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन से उनकी पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं. इनमें कपल एक साथ बेहद खुश और खूबसूरत दिख रहा है.
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन से उनकी पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं. इनमें कपल एक साथ बेहद खुश और खूबसूरत दिख रहा है.
2/14
रिसेप्शन के लिए नूपुर ने मरून कलर का ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था. इसके साथ मैचिंग सीक्वेंस वेल भी अटैच्ड था जिसे एक्ट्रेस ने अपने बन के साथ अटैच किया था.
रिसेप्शन के लिए नूपुर ने मरून कलर का ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था. इसके साथ मैचिंग सीक्वेंस वेल भी अटैच्ड था जिसे एक्ट्रेस ने अपने बन के साथ अटैच किया था.
Published at : 13 Jan 2026 10:19 PM (IST)
