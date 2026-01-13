एक्सप्लोरर
Nupur-Stebin Wedding Reception: मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर सेनन, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन बेन, देखें तस्वीरें
Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding Reception: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने 11 जनवरी को उदयपुर में शादी की थी. अब 13 जनवरी को उन्होंने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया है.
स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन ने आज मुंबई में शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. इस दौरान उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की.
1/14
2/14
Published at : 13 Jan 2026 10:19 PM (IST)
बॉलीवुड
14 Photos
मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन, देखें रिपेस्शन फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
बहन नुपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कृति सेनन सेनन ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हॉल्टर नेक ब्लाउज से ढाया कहर
बॉलीवुड
10 Photos
समंदर किनारे बिपाशा ने पति और बेटी संग सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे, अब दिखाई झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'आपकी मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें', ईरान के प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मैसेज
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
Advertisement
बॉलीवुड
14 Photos
मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन, देखें रिपेस्शन फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
बहन नुपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कृति सेनन सेनन ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हॉल्टर नेक ब्लाउज से ढाया कहर
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion