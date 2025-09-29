हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मैरून लंहगे में दुल्हन सी सजीं नोरा फतेही, कातिल अदाओं ने चुराया फैंस का दिल, फैंस बोले - 'इतनी सुंदर क्यों हो..'

मैरून लंहगे में दुल्हन सी सजीं नोरा फतेही, कातिल अदाओं ने चुराया फैंस का दिल, फैंस बोले - ‘इतनी सुंदर क्यों हो..’

Nora Fatehi Bridal Look: एक्ट्रेस नोरा फतेही हमेशा अपने लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने दुल्हन के लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Sep 2025 09:43 PM (IST)
Nora Fatehi Bridal Look: एक्ट्रेस नोरा फतेही हमेशा अपने लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने दुल्हन के लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए.

एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. जिसमें वो दुल्हन बनकर अपनी अदाओं के तीर चलाती दिखाई दी. उनका ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है.

1/7
नोरा फतेही ने अपना ये गॉर्जियस लुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.
नोरा फतेही ने अपना ये गॉर्जियस लुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.
2/7
नोरा फतेही ने मैरून कलर का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना है. जिसके साथ एक्ट्रेस ने एक डीपनेक ब्लाउज कैरी किया.
नोरा फतेही ने मैरून कलर का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना है. जिसके साथ एक्ट्रेस ने एक डीपनेक ब्लाउज कैरी किया.
3/7
नोरा ने ग्लोसी मेकअप, माथे पर टिका और गले में डायमंड का नेकलेस पहनकर अपना लुक पूरा किया है. सिर पर दुपट्टा एक्ट्रेस के लुक में चार चांद लगा रहा है.
नोरा ने ग्लोसी मेकअप, माथे पर टिका और गले में डायमंड का नेकलेस पहनकर अपना लुक पूरा किया है. सिर पर दुपट्टा एक्ट्रेस के लुक में चार चांद लगा रहा है.
4/7
नोरा कुछ तस्वीरों में फेमस डिजाइन मनीष मल्होत्रा संग पोज देती हुई भी नजर आई हैं. दरअसल एक्ट्रेस का ये लंहगा मनीष ने ही डिजाइन किया है.
नोरा कुछ तस्वीरों में फेमस डिजाइन मनीष मल्होत्रा संग पोज देती हुई भी नजर आई हैं. दरअसल एक्ट्रेस का ये लंहगा मनीष ने ही डिजाइन किया है.
5/7
एक्ट्रेस ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘इस शानदार लहंगे में अमेजिंग मनीष मल्होत्रा के लिए शो स्टॉपिंग! क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस कढ़ाई को पूरा होने में 2 महीने लगे! रशियन हीरा पन्ना केक पर चेरी था!’
एक्ट्रेस ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘इस शानदार लहंगे में अमेजिंग मनीष मल्होत्रा के लिए शो स्टॉपिंग! क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस कढ़ाई को पूरा होने में 2 महीने लगे! रशियन हीरा पन्ना केक पर चेरी था!’
6/7
नोरा की इन अदाओं और दुल्हन वाले लुक को देख फैंस उनके दीवाने बन बैठे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें क्वीन, गॉर्जियस और सुंदर कह रहे हैं.
नोरा की इन अदाओं और दुल्हन वाले लुक को देख फैंस उनके दीवाने बन बैठे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें क्वीन, गॉर्जियस और सुंदर कह रहे हैं.
7/7
इसके अलावा कुछ तो एक्ट्रेस से ये भी पूछते दिखे कि ‘आप इतनी सुंदर क्यो हो..’ तस्वीरों को एक लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.
इसके अलावा कुछ तो एक्ट्रेस से ये भी पूछते दिखे कि ‘आप इतनी सुंदर क्यो हो..’ तस्वीरों को एक लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.
Published at : 29 Sep 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Bollywood

Photo Gallery

