मैरून लंहगे में दुल्हन सी सजीं नोरा फतेही, कातिल अदाओं ने चुराया फैंस का दिल, फैंस बोले - ‘इतनी सुंदर क्यों हो..’
Nora Fatehi Bridal Look: एक्ट्रेस नोरा फतेही हमेशा अपने लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने दुल्हन के लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए.
एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. जिसमें वो दुल्हन बनकर अपनी अदाओं के तीर चलाती दिखाई दी. उनका ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है.
Published at : 29 Sep 2025 09:43 PM (IST)
Tags :Nora Fatehi Bollywood
बॉलीवुड
